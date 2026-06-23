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O familie din Germania s-a mutat într-un sat din România. Care este motivul uluitor

De: Denisa Crăciun 23/06/2026 | 13:32
O familie din Germania s-a mutat într-un sat din România. Care este motivul uluitor
Familie germană s-a mutat în România/ sursa foto: social media
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O familie din Germania a decis să își schimbe total viața. Aceștia s-au mutat definitiv într-un sat din România, în inima Transilvaniei. Motivul pentru care familia bavareză a luat această hotărâre este surprinzător.

Rita Klaus, o fostă scriitoare cunoscută din Germania a făcut un pas mare alături de familia ei. Ei au decis să se mute definitiv în România, într-un sat și a vorbit în cadrul unui interviu despre motivul pentru care au luat hotărârea. De asemenea, spune că ritmul din țara noastră este unul lent, iar asta îi place foarte mult. Totuși, a întâmpinat și câteva provocări și asta pentru că nu există un sistem de canalizare.

Motivul pentru care o familie bavareză a ales să se mute în România

În cadrul unui interviu acordat publicației Die Welt, Rita Klaus, fostă scriitoare celebră din Germania a vorbit despre decizia de a se muta într-un sat din România. Aceasta spune că schimbarea a fost una radicală, iar pentru copii a fost dificil să se acomodeze. Totuși, acum văd doar beneficiile și anume că au mai mulți bani de buzunar și camere separate.

La început, copiii au fost nemulţumiţi de decizia noastră, dar acum văd din ce în ce mai mult beneficiile. Cum ar fi faptul că pot alerga noaptea târziu.

În plus, banii lor de buzunar sunt suficienți pentru cumpărături mai multe. Fiecare are propria cameră. Casa este mare și totuși a fost ieftină, a spus Rita Klaus.

De asemenea, a recunoscut că și pentru ea a fost greu la început, mai ales că rudele au prejudecăți legate de țara noastră.

Gropile de gunoi ilegale și câinii fără stăpân sunt două probleme evidente în ţară. Nu are sens să ne plângem, mai ales că orice soluție pare să creeze alte probleme, a adăugat ea în interviu.

Cu toate acestea, femeia spune că principalele motive pentru care au ales să se mute în inima Transilvaniei sunt costurile mult mai mici, comparativ cu cele din Germania și ritmul tihnit al țării noastre.

România te forțează să încetinești ritmul. De fiecare dată când trec granița, am senzația că ziua devine mai lungă cu o oră. Iar costul de trai mai mic reprezintă un avantaj imposibil de ignorat. În Germania, doar sucurile pentru copiii ar fi costat 40 de euro, în timp ce aici, cu aceiași bani, plătim masa pentru întreaga familie, a declarat femeia.

Cu ce probleme se confruntă familia Ritei Klaus în România

Pe lângă beneficiile de care se bucură în România, Rita Klaus a vorbit și despre problemele pe care le-a sesizat. Aceasta a vorbit despre corupția pe care a observat-o, însă a explicat că nu s-a confruntat cu asta până acum.

Nu ni s-a furat nimic până acum și nu a trebuit să dăm mită nimănui. (…) Vizita noastră la notar pentru cumpărarea casei a fost amânată pentru că planul clădirii nu era actualizat și era vorba de câțiva centimetri. Ca o paranteză, întregul sistem cadastral din România tocmai a fost digitalizat, a spus ea.

În satul în care locuiește nu există sistem de canalizare, însă se bucură de faptul că au internet.

O fântână în curtea din spate și un centru de date în pod, cred că românii au prioritățile corecte. Avem un WC în curte, dar și internet de 1 gigabit pe secundă pentru doar 8 euro pe lună, a mai adăugat Rita.

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