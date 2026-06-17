Localitatea din România fără apă potabilă și canalizare funcțională, dar cu bani pentru capace frigorifice de sicriu

O achiziție de-a dreptul halucinantă a provocat o revoltă uriașă într-o comună din județul Gorj! Primarul din Stejari a uimit o țară întreagă după ce a decis să spargă mii de euro pe capace frigorifice cu LED-uri pentru sicrie și pe plante ornamentale, în timp ce localnicii nu au nici măcar apă la robinet sau canalizare!

În timp ce oamenii de rând trăiesc ca în Evul Mediu și cară apa cu găleata de la fântână, autoritățile locale au considerat că cea mai arzătoare necesitate a comunității o reprezintă tehnologia SF din cimitire.

Caz revoltător într-o comună din Gorj

Situația incredibilă se petrece în comuna gorjeană Stejari, unde localitatea se confruntă cu datorii uriașe, iar proiectele majore de infrastructură continuă să întârzie. Cu toate acestea, peisajul mortuar din parohii a primit o atenție deosebită.

Deși nu a fost oferită finanțare pentru asfaltarea drumurilor și pentru canalizare, autoritățile au asigurat fonduri pentru construirea de noi capele în satele din comună, precum și pentru capace frigorifice de sicriu iluminate cu LED-uri și dotate cu termostat digital.

Banii publici s-au scurs rapid din vistieria instituției pentru mofturi tehnologice greu de imaginat în mediul rural. Doar trei astfel de capace au costat 22.000 de lei, bani asigurați din finanțele Primăriei, la inițiativa unui consilier PSD. De asemenea, au fost cumpărați 200 de arbori ornamentali, investiție ce a costat aproape 20.000 de lei. Edilul Ion Budilică a explicat întreaga inginerie financiară.

„Achiziția acestor capace mortuare a fost inițiativa unui consilier PSD. I-a murit cineva în sat. A zis: ‘Nu iau decât la toate cele trei parohii’. Și am achiziționat trei capace mortuare la cele trei parohii pe care le de pe teritoriul UAT Stejari. Este ok ca și capac… La inițiativa preotului a fost”, a declarat primarul Ion Budilică.

Oamenii n-au apă potabilă și canalizare

În timp ce cimitirele sunt dotate la standarde europene, realitatea de pe ulițele comunei este de-a dreptul înfiorătoare. Aceste investiții vin în contextul în care comuna se confruntă cu provocări serioase, cum ar fi lipsa canalizării. Deși aceasta ar fi fost făcută, ea nu funcționează. Nici apa nu poate fi băută. O femeie din localitate a explicat cum stă situația, de fapt.

„Canalizarea s-a făcut, dar nu merge. Gaze, nu. Apa nu e bună de băut. Eu iau apa de la fântână. Noi capelă n-am vrut, dar ne-a zis că e obligatoriu”, a spus o localnică.

În același timp, edilul din Stejari a spus că aceste cheltuieli sunt justificate și că proiectele mari de infrastructură vor continua. Primarul se plânge că este nevoie de finanțare pentru proiectele mult mai mari. Acesta consideră că micile „atenții” vizibile sunt necesare pentru a le lua ochii oamenilor:

„Dacă am 22 de mii, ce să faci cu ei? Trebuie să mai faci și ceva, că omul, dacă-i achiți doar datoriile, vine și zice ‘N-ai făcut nimic’. Am achitat datorii. Datoriile nu se văd. Trebuie să mai și faci ceva în comună”, a spus edilul.

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