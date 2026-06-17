Acasă » Știri » Localitatea din România fără apă potabilă și canalizare funcțională, dar cu bani pentru capace frigorifice de sicriu

Localitatea din România fără apă potabilă și canalizare funcțională, dar cu bani pentru capace frigorifice de sicriu

De: Emanuela Cristescu 17/06/2026 | 11:13
Localitatea din România fără apă potabilă și canalizare funcțională, dar cu bani pentru capace frigorifice de sicriu
Localitatea din România fără apă potabilă și canalizare funcțională, dar cu bani pentru capace frigorifice de sicriu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O achiziție de-a dreptul halucinantă a provocat o revoltă uriașă într-o comună din județul Gorj! Primarul din Stejari a uimit o țară întreagă după ce a decis să spargă mii de euro pe capace frigorifice cu LED-uri pentru sicrie și pe plante ornamentale, în timp ce localnicii nu au nici măcar apă la robinet sau canalizare!

În timp ce oamenii de rând trăiesc ca în Evul Mediu și cară apa cu găleata de la fântână, autoritățile locale au considerat că cea mai arzătoare necesitate a comunității o reprezintă tehnologia SF din cimitire.

Caz revoltător într-o comună din Gorj

Situația incredibilă se petrece în comuna gorjeană Stejari, unde localitatea se confruntă cu datorii uriașe, iar proiectele majore de infrastructură continuă să întârzie. Cu toate acestea, peisajul mortuar din parohii a primit o atenție deosebită.

Deși nu a fost oferită finanțare pentru asfaltarea drumurilor și pentru canalizare, autoritățile au asigurat fonduri pentru construirea de noi capele în satele din comună, precum și pentru capace frigorifice de sicriu iluminate cu LED-uri și dotate cu termostat digital.

Localitatea din România fără apă potabilă și canalizare funcțională, dar cu bani pentru capace frigorifice de sicriu
Localitatea din România fără apă potabilă și canalizare funcțională, dar cu bani pentru capace frigorifice de sicriu

Banii publici s-au scurs rapid din vistieria instituției pentru mofturi tehnologice greu de imaginat în mediul rural. Doar trei astfel de capace au costat 22.000 de lei, bani asigurați din finanțele Primăriei, la inițiativa unui consilier PSD. De asemenea, au fost cumpărați 200 de arbori ornamentali, investiție ce a costat aproape 20.000 de lei. Edilul Ion Budilică a explicat întreaga inginerie financiară.

„Achiziția acestor capace mortuare a fost inițiativa unui consilier PSD. I-a murit cineva în sat. A zis: ‘Nu iau decât la toate cele trei parohii’. Și am achiziționat trei capace mortuare la cele trei parohii pe care le de pe teritoriul UAT Stejari. Este ok ca și capac… La inițiativa preotului a fost”, a declarat primarul Ion Budilică.

Oamenii n-au apă potabilă și canalizare

În timp ce cimitirele sunt dotate la standarde europene, realitatea de pe ulițele comunei este de-a dreptul înfiorătoare. Aceste investiții vin în contextul în care comuna se confruntă cu provocări serioase, cum ar fi lipsa canalizării. Deși aceasta ar fi fost făcută, ea nu funcționează. Nici apa nu poate fi băută. O femeie din localitate a explicat cum stă situația, de fapt.

„Canalizarea s-a făcut, dar nu merge. Gaze, nu. Apa nu e bună de băut. Eu iau apa de la fântână. Noi capelă n-am vrut, dar ne-a zis că e obligatoriu”, a spus o localnică.

În același timp, edilul din Stejari a spus că aceste cheltuieli sunt justificate și că proiectele mari de infrastructură vor continua. Primarul se plânge că este nevoie de finanțare pentru proiectele mult mai mari. Acesta consideră că micile „atenții” vizibile sunt necesare pentru a le lua ochii oamenilor:

„Dacă am 22 de mii, ce să faci cu ei? Trebuie să mai faci și ceva, că omul, dacă-i achiți doar datoriile, vine și zice ‘N-ai făcut nimic’. Am achitat datorii. Datoriile nu se văd. Trebuie să mai și faci ceva în comună”, a spus edilul.

VEZI ȘI: Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul are 670 de metri pătrați

Localitatea din Spania care oferă casă și loc de muncă. Cine poate profita de această șansă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce s-au despărțit Radu Ciucă și Viviana Sposub, de fapt. Nici nu mai vor să audă unul de celălalt
Știri
De ce s-au despărțit Radu Ciucă și Viviana Sposub, de fapt. Nici nu mai vor să audă unul…
Revedere istorică după 30 de ani! Tudor Chirilă, Cove, Medeea Marinescu și Andrei Aradits s-au întors în băncile facultății
Știri
Revedere istorică după 30 de ani! Tudor Chirilă, Cove, Medeea Marinescu și Andrei Aradits s-au întors în băncile…
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Mediafax
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București,...
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se...
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid de prevenție pentru navetiști
Adevarul
Cum să eviți să aduci ploșnițe acasă din metrou și transportul public: ghid...
Băsescu: Vi-l imaginați pe Veștea la Bruxelles? E îngrozitor. Nicușor Dan trebuie să facă o a treia nominalizare
Digi24
Băsescu: Vi-l imaginați pe Veștea la Bruxelles? E îngrozitor. Nicușor Dan trebuie să...
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Mediafax
Surpriză în clasament! Acesta este cel mai infestat oraș cu PLOȘNIȚE din Europa
Parteneri
Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, apariție rară! La 23 de ani arată total diferit. E aproape de nerecunoscut! Imagini cu el de la un eveniment din Milano au uimit internetul!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, apariție rară! La 23 de...
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Secretul siluetei lui Dan Alexa. Ce mănâncă fostul fotbalist pentru a rămâne în formă: „Nu mai vreau să mă îngraș”
Click.ro
Secretul siluetei lui Dan Alexa. Ce mănâncă fostul fotbalist pentru a rămâne în formă: „Nu...
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
Cum arată anvelopele care vor rula pe Lună. Anvelopele pentru misiunile Artemis
Promotor.ro
Cum arată anvelopele care vor rula pe Lună. Anvelopele pentru misiunile Artemis
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
go4it.ro
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea loc audierile în comisii și votul în plen – SURSE
Gandul.ro
Calendarul Guvernului Veștea. Azi se definitivează lista miniștrilor și programul de guvernare, joi ar avea...
ULTIMA ORĂ
De ce s-au despărțit Radu Ciucă și Viviana Sposub, de fapt. Nici nu mai vor să audă unul de celălalt
De ce s-au despărțit Radu Ciucă și Viviana Sposub, de fapt. Nici nu mai vor să audă unul de celălalt
Revedere istorică după 30 de ani! Tudor Chirilă, Cove, Medeea Marinescu și Andrei Aradits s-au întors ...
Revedere istorică după 30 de ani! Tudor Chirilă, Cove, Medeea Marinescu și Andrei Aradits s-au întors în băncile facultății
Marian Grozavu se teme că Bianca va reveni la vechile obiceiuri! Afaceristul încearcă din răsputeri ...
Marian Grozavu se teme că Bianca va reveni la vechile obiceiuri! Afaceristul încearcă din răsputeri să o readucă pe drumul cel bun. Cine îi strică planul de împăcare
Mihai Mărgineanu, mesaj dur pentru Florin Chilian. I-a demontat toate acuzațiile
Mihai Mărgineanu, mesaj dur pentru Florin Chilian. I-a demontat toate acuzațiile
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Veste importantă: “visul dinamoviștilor” revine în forță, ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Veste importantă: “visul dinamoviștilor” revine în forță, bugetul va fi depășit! Încep transferurile
Detalii emoționante din viața Mihaelei Rădulescu și a lui Felix Baumgartner. Cine a rămas aproape ...
Detalii emoționante din viața Mihaelei Rădulescu și a lui Felix Baumgartner. Cine a rămas aproape de ei
Vezi toate știrile