Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul are 670 de metri pătrați

De: Alina Drăgan 21/01/2026 | 11:36
În ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri și de prețuri care au crescut amețitor, însă se pare că mai există și surprize. Pe piața imobiliară, unde prețurile au explodat în ultimii ani, există încă locuri în România unde o locuință se poate cumpăra la un preț decent. De exemplu, o casă tradițională se vinde la prețul de numai 9.500 de euro.

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum se aștepta. În marile orașe, garsonierele și apartamentele au ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Totuși, există și excepții, în cazul caselor bătrânești prețurile nu au explodat.

Piața imobiliară din România pare să aibă oferte pentru toate buzunarele. Chiar dacă prețurile nu au scăzut există și oferte accesibile. În general, prețurile pentru imobiliare sunt mari. De exemplu, în Capitală o garsonieră într-un complex rezidențial a ajuns să coste și 120.000 de euro. Însă, există oferte și pentru cei care nu au un buget atât de ridicat.

Conform unui anunț postat recent pe site-urile de profil, o casă tradițională este scoasă la vânzare pentru suma de 9.500 de euro. Locuința se află în comuna Segarcea Vale, sat Segarcea Deal, jud Teleorman și are o suprafață de 670 de metri pătrați.

„Vând casă + teren în comuna Segarcea Vale, sat Segarcea Deal, jud Teleorman ,140 km distanță de București , zona liniștită cu izvoare naturale (cismele) în localitate, poziție stradală pe str Proncipala la intrare în sat, construcție + anexe 116 mp, teren curte 670 mp, acte la zi , curent electric, fără condiții, rog seriozitate!”, se arată în anunțul de vânzare.

Casă tradițională cu doar 9500 de euro /Foto: Olx

Deși pare ciudat, prețul relativ mic este explicat de specialiști prin câțiva factori. Aceștia spun că în orașele și localitățile mai mici prețurile au ajuns atât de jos din cauza cererii scăzute, dar și din cauza scăderii populației în zonele respective.

