Localitatea din România unde poți cumpăra o casă cu doar 5.900 de euro. Se vinde cu tot cu electrocasnice

Prețurile de pe piața imobiliară din România au explodat în ultima vreme, iar scumpirea creditelor, rata inflației care se apropie de 10% și impozitele tot mai mari i-au făcut pe mulți români să se teamă că nu își vor mai putea permite să își mai cumpere o locuință.

Cu toate că prețurile sunt din ce în ce mai mari, uneori apar și oferte care, la prima vedere par prea bune pentru a fi adevărate. Este și cazul unei locuințe care a fost scoasă la vânzare pe un site specializat în anunțuri și care se vinde pentru o sumă modică.

Astfel, este scoasă la vânzare o casă cu trei camere, două holuri, o bucătărie de vară, cămară și curte de 700 de metri pătrați pentru o sumă infimă.

Potrivit anunțului, imobilul se vinde mobilat și utilat cu electronice și electrocasnice pentru numai 30.000 de lei, echivalentul a 5.900 de euro. Locuința este situată într-o comună aflată la aproximativ 20 de minute de Pitești, după cum se arată în anunțul postat pe internet.

Orașul din România în care un apartament cu 2 camere a ajuns să coste 269.000 de euro

Piața imobiliară din România continuă să surprindă prin prețuri care, în anumite orașe, se apropie tot mai mult de nivelurile practicate în marile capitale europene. Un nou exemplu vine din Cluj-Napoca, oraș care își consolidează statutul de lider național în ceea ce privește costul locuințelor. Un apartament cu doar două camere, situat într-o zonă considerată premium, a ajuns să fie scos la vânzare pentru suma de 269.000 de euro.

Zona în care este situată locuința joacă un rol esențial în stabilirea prețului. Apartamentul se află în apropierea Grădinii Botanice, una dintre cele mai apreciate și exclusiviste zone rezidențiale din Cluj-Napoca. Distanța față de centrul orașului este de aproximativ 10 minute, ceea ce oferă acces rapid la instituții de învățământ, unități medicale, zone comerciale și spații verzi. Această combinație între liniște, verdeață și proximitatea față de zonele centrale face ca cererea în zonă să rămână constant ridicată. Locuința are o suprafață utilă de 70 de metri pătrați și este amplasată la etajul al doilea al unui imobil cu regim redus de înălțime, format din trei etaje.

