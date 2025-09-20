Țara din Europa care nu are armată, aeroport, monedă proprie și găzduiește un singur miliardar

Liechtenstein este un mic principat situat între Elveția și Austria, cunoscut pentru peisajele sale pitorești, cu munți impunători și văi verzi, orașe cochete și castele istorice. Capitala, Vaduz, găzduiește instituțiile guvernamentale, muzee și reședința princiară. Țara este uimitoare și mai jos poți găsi numeroase detalii neștiute.

Liechtenstein este un principat de dimensiuni reduse, cu un teritoriu care se întinde pe aproximativ 24 de kilometri de la nord la sud și o suprafață totală de puțin peste 160 km², dintre care 75% este acoperită de munți. Pentru o perspectivă mai clară, Liechtenstein este mai mic decât București, care are 240 km², și aproape de opt ori mai mic decât orașul Los Angeles.

Principatul nu are aeroport internațional, iar cel mai apropiat aeroport se află în Zürich, Elveția, astfel că pentru zboruri interne oamenii se bazează pe heliporturi sau pe transportul terestru. De asemenea, Liechtenstein nu are o limbă proprie; germana este limba oficială, iar locuitorii vorbesc atât germana standard, cât și dialecte locale. Moneda folosită în principat este francul elvețian, în ciuda faptului că este un stat suveran, datorită legăturilor economice strânse cu Elveția.

Un alt aspect remarcabil este încrederea extremă între locuitori. În majoritatea localităților, oamenii nu își încuie ușile de la case sau mașini, iar criminalitatea este foarte scăzută. Nu are armată proprie, securitatea țării fiind asigurată prin acorduri cu vecinii, în special cu Elveția, cu care are graniță nemarcată.

Țara se remarcă printr-o siguranță excepțională, rata criminalității fiind aproape inexistentă, la fel ca în alte microstate europene precum Monaco sau San Marino. În ciuda frumuseții sale, Liechtenstein rămâne unul dintre cele mai puțin vizitate state din Europa; în 2018, de exemplu, principatul a atras doar 85.000 de turiști.

Liechtenstein are un singur miliardar

Prince Hans-Adam este șeful familiei regale din Liechtenstein și conducătorul LGT Group, o bancă privată deținută de familie, cu sediul în Vaduz. În 2024, LGT administra active de 367,5 miliarde de franci elvețieni ($405,6 miliarde) și oferă servicii de gestionare a averilor în Europa, Hong Kong și Singapore. El este singurul miliardar care locuiește în Liechtenstein, combinând rolul de lider al statului cu cel de șef al imperiului financiar al familiei.

Principatul se numără printre cele mai bogate state din lume, cu o economie prosperă bazată pe sectorul bancar, industriile financiare și afaceri internaționale, ceea ce contribuie la nivelul de trai ridicat al locuitorilor săi.

CITEȘTE ȘI: Mișcări nucleare aproape de granița României! A fost lansată racheta supersonică Oreșnik

America trimite soldaţi şi avioane în România. Nicușor Dan a făcut anunțul