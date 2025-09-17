America trimite soldaţi şi avioane în România. Nicușor Dan a făcut anunțul

Noi mișcări militare pe scena internațională aduc din nou România în prim-plan. Președintele Nicușor Dan a trimis o scrisoare Comisiilor de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților, prin care informează Parlamentul că Statele Unite au decis prepoziționarea pe teritoriul țării noastre a unor aeronave de realimentare în aer.

Potrivit documentului, Washingtonul a cerut să folosească facilități militare strategice, precum Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Cererea vine în contextul „agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu”, după cum se precizează în mesajul oficial.

America trimite soldaţi şi avioane în România

Statele Unite au decis întărirea prezenței lor în regiunea Mării Negre, pe fondul deteriorării climatului de securitate din Orientul Mijlociu. Solicitarea de a folosi baza aeriană Mihail Kogălniceanu vizează sprijinul pentru posibile operațiuni viitoare.

„Pe fondul agravării situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, caracterizată de tensiuni acute şi implicaţii de ordin existenţial, Statele Unite ale Americii, cu scopul de a-şi proteja capabilităţile şi interesele, a decis suplimentarea forţelor în regiune. Ţinând seama de poziţionarea geostrategică a României, SUA a solicitat autorităţilor din ţara noastră utilizarea unor facilităţi militare, precum Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu. Sprijinul României se poate dovedi util pentru a proteja interesele americane în Orientul Mijlociu şi evidenţiază rolul esenţial al ţării noastre în arhitectura de securitate euroatlantică şi relevanţa bazelor din regiunea Mării Negre pentru interesele Statelor Unite ale Americii, în contextul politicii externe a noii administraţii SUA”, se arată în scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan.

Concret, preşedintele Nicuşor Dan a consultat CSAT şi a informat Parlamentul României că a aprobat staţionarea şi desfăşurarea în ţara noastră a unor aeronave americane de realimentare, a unui contingent de militari americani, alături de forţe pentru protecţia acestor soldaţi americani şi, de asemenea, staţionarea unor aeronave de supraveghere şi recunoaştere.

Toate aceste capabilități vor fi desfășurate în perioada următoare la baza Mihail Kogălniceanu, unul dintre cele mai importante puncte strategice NATO de pe flancul estic.

În plus, președintele a cerut Parlamentului să aprobe înființarea unui comandament NATO la Câmpia Turzii. Noul centru de coordonare ar urma să gestioneze sprijinul militar pentru Ucraina și instruirea soldaților ucraineni.

Acesta ar trebui să funcționeze la baza aeriană de la Câmpia Turzii și ar presupune ca cel mult 100 de militari, atât români, cât și din partea celorlalți aliați NATO să ofere sprijin și asistență pentru Armata Ucrainei, în contextul războiului dintre Ucraina și Rusia.

