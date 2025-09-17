Acasă » Știri » America trimite soldaţi şi avioane în România. Nicușor Dan a făcut anunțul

America trimite soldaţi şi avioane în România. Nicușor Dan a făcut anunțul

De: Anna Caba 17/09/2025 | 20:53
America trimite soldaţi şi avioane în România. Nicușor Dan a făcut anunțul
America trimite soldaţi şi avioane în România /Foto: Pixabay

Noi mișcări militare pe scena internațională aduc din nou România în prim-plan. Președintele Nicușor Dan a trimis o scrisoare Comisiilor de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților, prin care informează Parlamentul că Statele Unite au decis prepoziționarea pe teritoriul țării noastre a unor aeronave de realimentare în aer.

Potrivit documentului, Washingtonul a cerut să folosească facilități militare strategice, precum Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Cererea vine în contextul „agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu”, după cum se precizează în mesajul oficial.

America trimite soldaţi şi avioane în România

Statele Unite au decis întărirea prezenței lor în regiunea Mării Negre, pe fondul deteriorării climatului de securitate din Orientul Mijlociu. Solicitarea de a folosi baza aeriană Mihail Kogălniceanu vizează sprijinul pentru posibile operațiuni viitoare.

„Pe fondul agravării situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, caracterizată de tensiuni acute şi implicaţii de ordin existenţial, Statele Unite ale Americii, cu scopul de a-şi proteja capabilităţile şi interesele, a decis suplimentarea forţelor în regiune.

Ţinând seama de poziţionarea geostrategică a României, SUA a solicitat autorităţilor din ţara noastră utilizarea unor facilităţi militare, precum Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu. Sprijinul României se poate dovedi util pentru a proteja interesele americane în Orientul Mijlociu şi evidenţiază rolul esenţial al ţării noastre în arhitectura de securitate euroatlantică şi relevanţa bazelor din regiunea Mării Negre pentru interesele Statelor Unite ale Americii, în contextul politicii externe a noii administraţii SUA”, se arată în scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan.

Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le...
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”
BANC | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”

Concret, preşedintele Nicuşor Dan a consultat CSAT şi a informat Parlamentul României că a aprobat staţionarea şi desfăşurarea în ţara noastră a unor aeronave americane de realimentare, a unui contingent de militari americani, alături de forţe pentru protecţia acestor soldaţi americani şi, de asemenea, staţionarea unor aeronave de supraveghere şi recunoaştere.

Toate aceste capabilități vor fi desfășurate în perioada următoare la baza Mihail Kogălniceanu, unul dintre cele mai importante puncte strategice NATO de pe flancul estic.

În plus, președintele a cerut Parlamentului să aprobe înființarea unui comandament NATO la Câmpia Turzii. Noul centru de coordonare ar urma să gestioneze sprijinul militar pentru Ucraina și instruirea soldaților ucraineni.

Acesta ar trebui să funcționeze la baza aeriană de la Câmpia Turzii și ar presupune ca cel mult 100 de militari, atât români, cât și din partea celorlalți aliați NATO să ofere sprijin și asistență pentru Armata Ucrainei, în contextul războiului dintre Ucraina și Rusia.

Călin Georgescu riscă până la 20 de ani de închisoare. Primele declarații, după ce a ieșit de la sediul Poliției

Ultimul mesaj al Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren. Cui i-a scris înainte de atac

Tags:
Iți recomandăm
Cât costă un metru cub de lemne la jumătatea lui septembrie 2025, după creșterea TVA-ului
Știri
Cât costă un metru cub de lemne la jumătatea lui septembrie 2025, după creșterea TVA-ului
Doliu în lumea sportului! Dejan Milovanovic a murit pe terenul de fotbal la 41 de ani
Știri
Doliu în lumea sportului! Dejan Milovanovic a murit pe terenul de fotbal la 41 de ani
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe pentru a atrage echilibrul în viața personală și profesională
Gandul.ro
Horoscopul KARMIC de toamnă și lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le...
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat...
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Digi24
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de...
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră....
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Click.ro
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
Antena 3
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat...
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Digi 24
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au...
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! Date noi din ancheta care-l privește pe Toto Dumitrescu
Digi24
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! Date noi din ancheta care-l privește pe Toto Dumitrescu
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis,...
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
kfetele.ro
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu bucată
observatornews.ro
Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu...
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Xiaomi 17 Pro a fost testat. Care sunt rezultatele?
go4it.ro
Xiaomi 17 Pro a fost testat. Care sunt rezultatele?
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa
Viva.ro
Îl mai ții minte pe Cristi din Banat, artistul care cântă piesa "Ca o apă...
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români precum liderul unui cult
Fanatik.ro
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români...
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți”
Fanatik.ro
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj...
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General...
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
Romania TV
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de...
O nouă înșelăciune în România. O femeie a rămas fără 46.000 de euro
evz.ro
O nouă înșelăciune în România. O femeie a rămas fără 46.000 de euro
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gandul.ro
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe Drumul Eroilor
as.ro
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Mihai Trăistariu NU iartă și o
radioimpuls.ro
Mihai Trăistariu NU iartă și o "dărâmă" pe Rux și Opulență cu o replică devastatoare. Ce...
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare internațional
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare...
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele...
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 11 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă un metru cub de lemne la jumătatea lui septembrie 2025, după creșterea TVA-ului
Cât costă un metru cub de lemne la jumătatea lui septembrie 2025, după creșterea TVA-ului
Doliu în lumea sportului! Dejan Milovanovic a murit pe terenul de fotbal la 41 de ani
Doliu în lumea sportului! Dejan Milovanovic a murit pe terenul de fotbal la 41 de ani
Tânăra rănită de Toto Dumitrescu este sportivă! Ocupă locul 384 WTA
Tânăra rănită de Toto Dumitrescu este sportivă! Ocupă locul 384 WTA
Cât de slabă este Monica Gabor după ce a născut a doua oară. Imaginea care spune adevărul
Cât de slabă este Monica Gabor după ce a născut a doua oară. Imaginea care spune adevărul
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care trebuie să evite scandalurile de la job
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care trebuie să evite scandalurile de la job
Ispita de la Insula Iubirii 2025 a anunțat că s-a logodit! Cine e iubitul și cum arată inelul pe ...
Ispita de la Insula Iubirii 2025 a anunțat că s-a logodit! Cine e iubitul și cum arată inelul pe care l-a afișat
Vezi toate știrile
×