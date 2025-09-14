Ultimul mesaj al Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren. Cui i-a scris înainte de atac

Cazul refugiatei ucrainene, Iryna Zarutska, a făcut înconjurul lumii! Tânăra de 23 de ani fugise în Carolina de Nord din calea războiului, însă viața ei s-a sfârșit crunt într-un tren. În timp ce se întorcea de la muncă, a fost ucisă cu sânge rece de un bărbat pe care nu îl cunoștea. Înainte de atac, ea a apucat să trimită un ultim mesaj. Află, în articol, ce a scris și cine a fost destinatarul!

Iryna Zarutska a fugit din Ucraina în anul 2022, în speranța că va găsi o viață mai bună în America. Tânăra s-a mutat peste Ocean alături de mama, sora și fratele său și totul părea să meargă bine, însă nimeni nu prevestea o astfel de tragedie.

Ce mesaj a trimis Iryna Zarutska înainte de atac

În urmă cu mai bine de trei săptămâni, pe 22 august 2025, în jurul orei 22:00 , Iryna Zrutska a fost omorâtă cu sânge rece. Tânăra se întorcea cu trenul de la pizzeria la care lucra atunci când un bărbat a atacat-o brusc și a înjunghiat-o de mai multe ori în zona gâtului.

Înainte cu doar câteva minute să fie atacată mortal, ucraineanca apucase să îi trimită un mesaj iubitului ei în care l-a anunțat că urmează să ajungă acasă în curând. Din păcate, Iryna nu a mai apucat să coboare din acel tren.

Funeraliile au fost organizate în Charlotte, acolo unde tânăra locuia împreună cu mama sa și cu alți membri apropiați. Atmosfera a fost marcată de durere profundă și de șocul unei pierderi neașteptate. Comunitatea locală s-a alăturat familiei îndurerate, oferindu-le sprijin în aceste momente extrem de dificile.

Între timp, oamenii legii l-au prins și pe criminal. Este vorba despre un bărbat de 34 de ani, pe nume Decarlos Brown Jr., care are un istoric lung de violență și infracțiuni. Aflat în închisoare, acesta și-a sunat sora și i-a povestit despre fapta pe care a comis-o.

„Asigurați-vă că eu am fost cel care a făcut-o, nu materialul. Și vă spun, materialul a făcut-o. Nici măcar nu o cunoșteam deloc pe doamnă. Nu i-am spus niciodată doamnei. E înfricoșător, nu-i așa? Deci, de ce aș înjunghia pe cineva fără motiv?”, i-a spus bărbatul surorii sale.

Criminalul avea probleme psihice

Mama și sora criminalului au mărturisit că acesta se confruntă cu probleme psihice încă din anul 2020. Atunci, Decarlos Brown Jr. a ieșit din închisoare după o pedeapsă de 5 ani complet schimbat, iar medicii l-au diagnosticat cu schizofrenie.

Familia a încercat în repetate rânduri să îl interneze într-un spital, dar nu a reușit. Bărbatul a refuzat inclusiv să își ia tratamentul, iar după mai multe încercări de a-l stabiliza, părinții i-au pierdut urma.

