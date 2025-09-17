Acasă » Știri » Mișcări nucleare aproape de granița României! A fost lansată racheta supersonică Oreșnik

Mișcări nucleare aproape de granița României! A fost lansată racheta supersonică Oreșnik

De: Irina Vlad 17/09/2025 | 08:21
Rusia și Belarus au încheiat exercițiile comune Zapad 2025/ sursă foto: social media

A fost alertă la granițele cu România! Timp de 5 zile, Rusia și Belarus au exersat lansarea armelor nucleare tactice rusești, într-o demonstrație de forță fără precedent. Exercițiilor Zapad 2025 au avut scopul de a testa armamentul pe care Vladimir Putin l-a trimis șefului bielorus Aleksandr Lukașenko.

Marți, 16 septembrie, s-au încheiat cele 5 zile de exerciții militare comune ”Zapad 2025”. Demonstrația de forță – menită și testeze capacitatea de luptă a armelor rusești – a stârnit neliniște în rândul țărilor vecine de lângă Rusia și Belarus. Cu o situație deja tensionată la granița României cu Ucraina, lansarea armelor nucleare a avut loc la câteva zile după ce forțele poloneze și NATO au doborât drone rusești intrate în spațiul aerian polonez.

Alertă militară la granița cu România

În cadrul exercițiilor Zapad au fost testate arme convenționale de calbru mic până la focoase nucleare.  Avioane de vânătoare rusești MiG-31 echipate cu rachete balistice hipersonice Kinjal (rachetă balistică hipersonică) au survolat deasupra Mării Barents.

100.000 de militari au participat la exercițiile ruso-belarus – la care au fost folosite aproximativ 10.000 de sisteme de armament și echipamente militare. În timpul demonstrațiilor, Vladimir Putin și-a făcut apariția în timpul antrenamentelor din poligonul Mulino din regiunea rusă Nijni Novgorod.

Moscova susține că aceste rachete pot fi lansate la ținte care se află la peste 2.000 de km și nu pot fi interceptate de actualele sisteme antiaeriene. Totodată, Rusia chiar a folosit aceste arme într-unul dintre atacurile împotriva Ucrainei. În cele 5 zile de exercițiu, ca măsură de precauție, Polonia și-a închis complet graniț cu Belarus.

„Exersăm totul acolo. Ei (Occidentul – n.r.) știu și ei acest lucru, nu îl ascundem. De la tragerea cu arme convenționale de calibru mic până la focoase nucleare. Din nou, trebuie să fim capabili să facem toate acestea.

Altfel, de ce ar fi pe teritoriul Belarusului? Dar nu intenționăm în niciun caz să amenințăm pe cineva cu asta”, a spus președintele Lukașenko, potrivit BelTA.

La finalul celor 5 zile de exercițiu comun, în noapte de luni spre marți (16-17 septembrie) forțele ucrainene au lovit rafinăria de petrol rusă Saratov (situată în sud-vestul Rusiei, la aproape 600 de kilometri de granița cu Ucraina), provocând explozii și un incendiu puternic.

„În noaptea de 16 septembrie 2025, unităţi ale Forţelor pentru Operaţii Speciale ale Forţelor Armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale Forţelor de Apărare, au lovit rafinăria de petrol din Saratov (regiunea Saratov din Federaţia Rusă). Au fost înregistrate explozii şi un incendiu în zona instalaţiei. Rezultatele pagubelor sunt în curs de clarificare”, a declarat armata ucraineană.

