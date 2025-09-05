Acasă » Știri » Va trimite România trupe militare în Ucraina? Ministrul Apărării a făcut anunțul

Va trimite România trupe militare în Ucraina? Ministrul Apărării a făcut anunțul

De: Andreea Stăncescu 05/09/2025 | 22:08
Ce spune Ministrul Apărării / FOTO: Shutterstock

Au apărut numeroase zvonuri în spațiul public cu privire la o posibilă implicare directă a României în războiul din Ucraina, fie prin trimiterea de trupe, fie prin intrarea țării de partea vecinului aflat sub atac. În acest context, ministrul Apărării Naționale, Liviu Moșteanu, a venit cu clarificări, explicând care este, de fapt, poziția oficială a României și ce forme de sprijin sunt oferite Ucrainei.

Liderii statelor care susțin Ucraina s-au întâlnit la Paris în cadrul unei conferințe pentru a discuta despre securitatea acestei țări, însă detaliile privind garanțiile de securitate oferite de fiecare stat în parte nu sunt încă stabilite. Ministrul Apărării Naționale, Liviu Moșteanu, a explicat că România va pune bazele sale militare la dispoziția aliaților pentru orice tip de sprijin necesar procesului de pace, subliniind în același timp că poziția țării sale rămâne fermă. Nu vor fi trimise trupe românești în Ucraina.

În prezent, statele europene se împart în trei categorii: unele, precum Franța și Marea Britanie, sunt pregătite să dizloce trupe terestre; altele, precum Italia, refuză deplasarea trupelor pe teritoriul ucrainean; iar un al treilea grup așteaptă clarificarea garanțiilor de securitate împreună cu Statele Unite.

România va sprijini Ucraina în continuare

România continuă să sprijine Ucraina prin programe de instruire militară, cum este Interflex, desfășurat în Marea Britanie, unde militarii ucraineni sunt pregătiți de armata română. De asemenea, ministrul Moșteanu a anunțat că statul român ar putea, pe viitor, să producă în colaborare cu Ucraina echipamente militare.

În urmă cu două săptămâni, acesta a vizitat patru fabrici de drone din Ucraina, consolidând astfel cooperarea tehnică și militară dintre cele două state.

„Ucraina se luptă nu numai pt teritoriul ucraine, cât și pentru valorile noastre. in fiecare saptamana se fac pași. a avut loc intalnirea dintre sefii apararii statelor care fac parte din aceasta coalitie. ne uitam la garanțiile de securitate, dar inca nu s-au stabilit. Bazele noastre militare le vom pune la dispozitie aliatilor pentru orice tip de suport în acel proces de pace. Am spus foarte clar că poziția României este că nu trimite trupe în Ucraina”, a spus Ministrul Apărării Naționale, Liviu Moșteanu.

