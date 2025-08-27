Ministrul Apărării a făcut anunțul! Vor fi recrutați sau nu tinerii în armată?

România pregătește un nou cadru legislativ pentru rezerviștii voluntari, menit să atragă tinerii către serviciul militar prin stimulente financiare și stagii de pregătire de patru luni.Ministerul Apărării a anunțat că înscrierea în armată va fi voluntară, însă procesul include instruire practică și testări fizice pentru integrarea în rezerva operațională.

Ministerul Apărării a creat un cadru legislativ pentru a-i face pe tineri să aplice la o poziție în Armata Română. Ionuț Moșteanu, a subliniat că nimeni nu va fi recrutat cu forța, dar va fi nevoie de o pregătire specială.

„Voluntarul în termen va trebui să treacă niște teste. Este o solicitare fizică, în primul rând, pe care orice activitate militară o impune”, a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru Euronews.ro.

Ce spune ministrul Apărării

Ionuț Moșteanu a precizat că baza de date a armatei trebuie actualizată constant, pentru ca fiecare voluntar să știe unde se prezintă, în caz de nevoie, și a amintit că apartenența României la NATO garantează securitatea țării. Legea apărării naționale va fi transmisă Parlamentului în această toamnă și ar putea suferi modificări în timpul procesului legislativ. Armata va stabili, în funcție de propriile nevoi și acordurile cu aliații, normele de instruire, numărul voluntarilor și planurile de pregătire.

Tinerii care urmează un stagiu militar voluntar de patru luni vor fi plătiți cu 12.285 lei net și vor primi la final un bonus echivalent cu trei salarii medii brute. Aceștia trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani și în această perioadă vor avea parte de pregătire militară.

„Persoanele care vor urma acest program trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. Timp de patru luni, ele participă la o pregătire militară generală. În tot acest timp, primesc soldă, iar la final, după cele patru luni, beneficiază de un bonus echivalent cu trei salarii medii brute”, a explicat colonelul Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

În prezent, Ministerul Apărării are contracte cu aproape 4.700 de rezerviști voluntari, însă numărul acestora a scăzut în ultimii 10 ani, iar vârsta medie a crescut. Obiectivul este ca până în 2033 armata să fie întinerită cu cel puțin 40%, motiv pentru care noua lege vizează atragerea tinerilor prin stimulente financiare.

