Pică sau nu Guvernul Bolojan? Liderii PSD lansează acuzații dure

De: Irina Vlad 26/08/2025 | 13:45
Câteva ore pana la verdict: Pica sau nu Guvernul? O noua ședință a coaliției va avea loc astăzi/ sursă foto: captură video

Marți, 26 august, va avea loc o nouă ședință a Coaliției PSD, PNL, USR și UDMR în care guvernanții vor încerca să definitiveze temele din pachetul 2 de măsuri fiscale. S-a lăsat cu tensiuni între PSD și USR. PSD- iștii spun ca cei din USR își numesc oamenii pe funcții bănoase. 

După ședința de luni seară, când liderii PSD, PNL, USR și UDMR și Minoritățile naționale nu au ajuns la un acord în ceea ce privește măsurile fiscale din pachetul 2, astăzi a fost stabilită o nouă întrunire la Guvern.

Ce se întâmplă cu guvernul Bolojan

Marți, 26 august, începând cu ora 17:00, liderii Coaliției au convocat o nouă întâlnire oficială. Ședința din această zi va avea loc la Guvern, unde liderii PSD, USR, UDMR și Minoritățile naționale vor discuta și vor încerca să ajungă la un acord final în ceea ce privește măsurile impuse în pachetul 2 de măsuri fiscale.

Este vorba despre un pachet de măsuri fiscale ce a creat o serie de controverse în cadrul coaliției de guvernare. Tocmai din acest motiv au existat destul de multe atacuri între liderii PSD și USR. Social – democrații au lansat o serie de acuze la adresa USR-iștilor – cum că aceștia își numesc oamenii în funcție bănoase. Mai exact, la Ministerul Economiei, acolo, în ultima perioadă, ar fi fost înregistrate sute de CV-uri din partea USR-iștilor.

De asemenea, un alt exemplu este scandalul legat de data la care vor avea loc alegerile pentru Primăria Generală. Cei de la USR insistă ca acest scrutin să aibă loc în această toamnă, în timp ce PSD-iștii au dat de înțeles că ar fi bine ca alegerile să aibă loc anul viitor.

Cătălin Drulă, care nu a fost ales încă oficial, într-o cursă internă, candidat al USR pentru București, a spus luni că există o lege pentru desemnarea datei când vor avea loc algerile pentru șefia Capitalei și „nu PSD decide dacă avem alegeri la București”.

„Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

După declarația lui Cătălin Drulă, senatorul PSD Daniel Zamfir a ieșit public și i-a răspuns colegului său: ”Vrea el, mort, copt, să ținem alegeri acum în București, că doar nu s-a pozat degeaba cu Nicușor Dan. Ce uită băieții ăștia, e că sunt un partiduleț de 10% și nu decid ei ce să se întâmple și când să se întâmple”, a scris senatorul PSD pe o rețea de socializare.

Tot în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, Sorin Grindeanu, liderul PSD, mărturisea că – în cazul în care va vedea o eventuală alianță între PNL și USR, PSD ar putea rămâne izolat, ceea ce ar putea duce la o ruptură a Coaliție.

 

