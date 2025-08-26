Acasă » Știri » Este oficial! Ce se întâmplă cu pensiile private ale magistraților

De: Irina Vlad 26/08/2025 | 11:41
În cadrul ședinței de Coaliție, liderii PSD, PNL, USR și UDMR au discutat despre pachetul 2 de austeritate și măsurile fiscale care trebuiesc luate în ceea ce privește beneficiarii de pensii speciale din România. Iată care sunt concluziile!

În România, peste 400.000 de români beneficiază de pensii și indemnizații speciale, cu 765 mai puțin decât în luna iulie, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Ce se întâmplă cu pensiile speciale ale românilor

Pe lângă vetaranii, invalizii de război, persoanele persecutate politic și deportate, soții supraviețuitori, beneficiarii Revoluției de 1989, cea mai mare categorie de beneficiari este cea a persoanelor persecutate politic și deportate – 197.090, cu o indemnizație medie de 1.515 lei/lună.

  • Foștii parlamentari – 877 la număr – încasează, în media, 6.113 lei/lună. Din această sumă, aproape jumătate provine din bugetul statului.
  • Magistrații – 5.695 beneficiari – încasează o pensie medie de 25.283 lei – dintre care 22.084 de lei sunt suportați din bugetul public.
  • Diplomații – 755 la număr – primesc 6.892 de lei/lună
  • Pensionarii Curții de Conturi – 676 de beneficiari – primesc 10.107 lei/ lună.

În ședința de luni, 25 august, liderii PSD, PNL, USR și UDMR au dezbătut măsurile fiscale și administrative din Pachetul 2 de austeritate. Politicienii au discutat au dezabătut legislația în ceea ce privește pensiile speciale și au căzut de comun acord ca aceasta să fie modificată.

Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua ședință a coaliției, în două zile
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua...
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă de PROTEST la măsurile impuse de Guvernul Bolojan
Curtea de Apel București suspendă de miercuri toate ședințele de judecată, ca formă...

Magistraților li se va tăia din drepturi după ieșirea din câmpul muncii, iar vârsta de pensionare va crește. Magistrații se vor putea pensiona anticipat abia după 35 de ani de vechime în câmpul muncii (la fel ca ceilalți contribuabili), li se va aplica o penalizare anuală de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

Guvernul Bolojan ar urma să aprobe proiectul până la data de 1 octombrie 2025.

Ce conține proiectul de lege pentru pensiile speciale

  • Stabilirea vârstei de pensionare pentru persoanele vizate de proiect, prin referire la vârsta standard de pensionare din sistemul public de pensii
  • Instituirea unei condiții de vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani
  • Un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor pentru care au fost reținute contribuții de asigurare socială realizată în ultimele 60 de luni de activitate înaninte de data pensionării, cu limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării
  • O nouă eșalonare a vechimilor asimilate care intră în calculul perioadei utile pentru pensia de serviciu până în anul 2029
  • O nouă eșalonare a creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an și 6 luni, până în anul 2036
  • Introducerea posibilității de pensionare anticipată la împlinirea unei vechime minime de 35 de ani în funcțiile respective, cu aplicarea unei penalizări anuale de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public
  • Modificarea dispozițiilor privind acordarea bonificației de 1% și actualizarea pensiei, în sensul restrângerii acestor posibilități doar la persoanele cu decizii de pensionare sau care îndeplinesc condițiile de pensionare, respectiv fără a se lua în considerare vechimea împlinită după intrarea în vigoare a proiectului pentru acorddarea bonificației de 1%
  • Introducerea unei norme tranzitorii referitoare la menținerea deciziilor de pensionare și la acordarea drepturilor astfel cum erau reglementate în legislația anterioară de la momentul de îndeplinire a condițiilor de pensionare până la 1 octombrie 2025, data intrării în vigoare a acestei legi
  • Armonizarea dispozițiilor similare din Legea 567/2004 și Legea 361/2023 cu cele din Legea 303/2022.

 

