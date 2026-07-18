Hotelul viitorului există deja! Unde se află și cât costă o noapte de cazare

Industria hotelieră intră într-o nouă etapă a digitalizării, iar unele dintre cele mai avansate exemple pot fi găsite deja în China. Un hotel modern operat cu tehnologii dezvoltate în ecosistemul Alibaba demonstrează cum inteligența artificială și automatizarea pot elimina aproape complet interacțiunile clasice dintre oaspeți și personal, oferind o experiență de cazare bazată pe recunoaștere facială, camere inteligente și roboți autonomi.

Potrivit unui turist român, încă de la sosire, tehnologia devine elementul central al întregii experiențe. Accesul în clădire și procesul de identificare se realizează prin sisteme de recunoaștere facială, fără utilizarea cardurilor magnetice sau a cheilor tradiționale. După verificarea identității, sistemul permite accesul în lift, care selectează automat etajul unde este repartizată camera, fără ca turistul să fie nevoit să atingă vreun buton.

Hotelul viitorului există deja!

Același principiu este aplicat și la intrarea în cameră. Ușa se deblochează prin scanarea feței, eliminând complet necesitatea unui card de acces. Tot procesul este integrat într-un sistem inteligent care urmărește să reducă timpul de așteptare și să ofere un nivel ridicat de confort și securitate.

Camera analizată este o suită generoasă, cu o suprafață de aproximativ 63 de metri pătrați, compartimentată într-o zonă de zi și una de noapte. Dormitorul este dotat cu un pat king-size și un sistem inteligent care permite reglarea fermității saltelei. Utilizatorii pot modifica nivelul de rigiditate în funcție de preferințe și pot activa inclusiv funcția de masaj, toate comenzile fiind disponibile direct prin intermediul televizorului sau al sistemului digital al camerei.

Unul dintre cele mai spectaculoase elemente îl reprezintă asistentul virtual integrat. Acesta poate controla numeroase funcții ale camerei prin comenzi vocale, inclusiv deschiderea și închiderea draperiilor, reglarea iluminatului sau alte setări inteligente. Sistemul funcționează în limba chineză și este conceput pentru a transforma camera într-un spațiu complet conectat, în care majoritatea echipamentelor pot fi controlate fără atingerea întrerupătoarelor clasice.

Iluminatul ambiental oferă mai multe scenarii și culori, adaptabile în funcție de momentul zilei sau de preferințele utilizatorului. De asemenea, temperatura poate fi monitorizată și modificată prin intermediul sistemului inteligent, contribuind la un nivel ridicat de personalizare a confortului.

Suita dispune de două băi complet echipate. Baia principală include două chiuvete, o cadă de dimensiuni mari, un duș separat și o zonă distinctă destinată toaletei. A doua baie este echipată cu un vas de toaletă inteligent, tehnologie devenită aproape standard în multe hoteluri asiatice de categorie superioară. Acesta dispune de deschidere și închidere automată a capacului, încălzire pentru colac, reglarea temperaturii și funcții de igienizare integrate.

Costul unei nopți de cazare într-o astfel de suită este de aproximativ 120 de euro, un tarif considerat competitiv raportat la dimensiunea apartamentului, nivelul dotărilor și tehnologiile integrate. Hotelul reprezintă un exemplu clar al direcției în care se îndreaptă industria ospitalității, unde inteligența artificială, recunoașterea facială și roboții autonomi devin elemente esențiale ale experienței turistice moderne.

„Aici este un robot care probabil că te ajută cu diferite informații, dar nu înțeleg chineza. El ascultă ce zic, pot să vorbesc cu el numai că el nu mă înțelege. Uite, se întarce după mine. A început să danseze robotul ăla cu un copil. În partea asta sunt și clasicii roboți care livrează mâncare, băuturi în cameră.

Toată experiența asta costă aproximativ 120 de euro pe noapte.”, a spus turistul.

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