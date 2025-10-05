Nu e banc! Cât a plătit un turist pentru un cartof și jumătate, într-un restaurant din Poiana Brașov

Nu mai este un secret că prețurile au crescut considerabil în ultima perioadă, mai ales la alimente. Așadar, mulți patroni de restaurante au fost nevoiți să scumpească preparatele pe care le servesc. Dacă vă doriți să luați masa în oraș, trebuie să știți că nota plată ar putea să fie una destul de piperată. Află, în articol, cât a plătit un turist pentru un cartof și jumătate, în Poiana Brașov!

Românii au schimbat stațiunile de pe litoral cu cele de la munte. În această perioadă, mulți turiști au ales să plece în vacanță pentru a se bucura de aer curat și priveliști superbe, Una dintre cele mai căutat destinații este Poiana Brașov. Totuși, prețurile nu sunt deloc mici aici.

Cât a plătit un turist la un restaurant din Poiana Brașov

Recent, un român s-a bucurat de câteva momente frumoasă în Poiana Brașov. Pe lângă plimbări și atracții turistice, acesta a decis să servească masa la un restaurant renumit din Poiana Brașov. La final, a rămas surprins când a văzut cât trebuie să scoată din buzunar.

Turistul a comandat două feluri de mâncare – o porție de coaste cu un cartof și jumătate și o pulpă de pui cu o porție de cartofi. Nota de plată a fost de 170 de lei. Ținând cont de prețurile piperate, românul a decis să împărtășească experiența sa în mediul online.

Turistul a precizat că porția de coaste a costat 68 de lei, iar pentru un cartof și jumătate a scos din buzunar 18 lei. În ceea ce privește pulpa de pui, prețul acesteia este de 22 de lei pentru 100 de grame.

„Aici avem o porție de pulpă de pui, care este 22 de lei 100 de grame și cu o porție de cartofi. În total, plătești aici în Poiana Brașov, 170 de lei pe două porții de mâncare”, a spus turistul pe TikTok.

Reacțiile nu au întârziat să apară. În timp ce unii internauți au făcut haz de necaz, alți oameni au precizat că prețurile mari din zonele turistice reprezintă motivul pentru care mulți români aleg să plece în vacanță peste hotare.

„De aia aleg românii să plece în vacanțe în alte țări și bine fac”/ „Mai bine mănânci ceva pregătit acasă și admiri priveliștea în liniște și fără stres”/ „Eu am dat o dată 70 de lei pe un kilogram de cartofi prăjiți”, au fost câteva dintre comentarii.

