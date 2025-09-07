Cele mai murdare obiecte din camera de hotel. E bine să le dezinfectezi înainte să le atingi

În anumite camere de hotel există locuri și obiecte la care nici nu te-ar fi gândit că ar putea reprezenta un focar de infecție și pe care ar fi bine să le dezinfectezi înainte să te cazezi. Din cauza utilizării frecvente și a igienei inadecvate, aceste obicte tind să acumuleze bacterii. Iată la ce trebuie să fii atent înainte să te cazezi.

Camerele de hotel sunt curățate și igienizate după fiecare turist, însă unii lucrătorii au tendința să omită igienizarea unor obiecte extrem de folosite de oameni. Deși unele camere ar putea avea un aspect îngrijit și curat, nu lăsa acest aspect să te inducă în eroare. Unele lucruri din camera de hotel nu sunt curățate atât de des pe cât se crede. Spațiul ar putea fi ”gazda” unor bacterii și germeni de toată frumusețea.

Care sunt cele mai murdare obiecte din camera de hotel

Potrivit cercetărilor din domeniu, unul dintre cele mai murdare obiecte și cele mai atinse din camera de hotel este întrerupătorul de lumină. Asigură-te că înainte să aprinzi lumina că ai la tine șervețele dezinfectante pentru a șterge zonele.

De asemenea, telecomanda este un obiect extrem de folosit, ceea ce înseamnă că pe suprafața ei se pot aduna cantități mai de bacterii și germeni. Potrivit analizelor de laborator, o telecomandă ar putea avea aceeași cantitate de bacterii precum o toaletă.

Cartela/cheia camerei de hotel sunt obiecte care trec prin mâinile tuturor turiștilor și al angajaților. Fără doar și poate aceste obiecte conțin o mulțime de bacterii. Adevărul este că rar se întâmplă ca persoanlul de curățenie al hotelurilor să aibă în vedere curățarea cartelei sau a cheilor de acces în camere.

Colacul toaletei reprezintă un alt posibil focar de infecție. Este ca și cum ai folosit o baie publică, însă cu un număr de utilizatori ceva mai scăzut (și nu la o frecvență atât de mare). Chiar dacă toaleta este curățată și dezinfectată, pe colac se pot aduna multe bacterii și germeni. Este indicat – ca înainte de folosirea toaletei – să acoperi colacul cu șervețele umede sau uscate.

Țeapa din spatele caselor de 1 euro din Italia. Doi tineri au fost la un pas să se ‘ardă’: „Sute de mii de euro”

Ce a primit să mănânce o turistă din România, într-un hotel 5* din Turcia. Când a văzut, a scos telefonul și a făcut poze