Țeapa din spatele caselor de 1 euro din Italia. Doi tineri au fost la un pas să se ‘ardă’: „Sute de mii de euro”

Programul caselor de 1 euro din Italia a atras în ultimii ani atenția a mii de oameni din întreaga lume. Ideea părea una de nerefuzat: locuințe vândute la preț simbolic, în satele italiene depopulate, unde autoritățile încearcă să readucă viața și turismul. Totuși, pentru mulți, ceea ce părea o oportunitate s-a transformat într-o adevărată provocare.

Doi tineri care păreau candidații perfecți pentru acest program au descoperit rapid că lucrurile nu sunt atât de simple. Părea prea frumos ca să fie adevărat, povestesc ei. Anul trecut au devenit foarte intrigați de ideea caselor de 1 euro. Cum soțul urma să se mute în Italia cu serviciul, părea logic să aleagă cumpărarea unei locuințe simbolice în locul chiriei lunare de 500 de euro.

„Întotdeauna părea să existe un «dar». Am citit pe forumuri, am văzut povești pe BBC și Business Insider. Unii cumpărau case fără să le vadă și aflau apoi că sunt pe punctul de a se prăbuși. Alții au investit sute de mii de euro în renovări”, spunea tânăra conform Business Insider.

Totuși, dincolo de promisiunea unui preț minim, programul ascundea multe dificultăți. Cei doi au aflat din relatările altora că unii cumpărau case fără să le vadă și descopereau ulterior că imobilele erau aproape prăbușite, iar renovările costau sute de mii de euro. În plus, fiecare localitate avea propriile reguli: termen strict pentru renovare, obligația de a locui acolo jumătate de an sau chiar deschiderea unei afaceri. Cum toate actele erau exclusiv în italiană, iar ei nu vorbeau limba, riscurile li s-au părut prea mari.

Tinerii au cumpărat altă locuință în Italia

În cele din urmă au ales o soluție diferită. Au cumpărat o fermă de 290 de metri pătrați cu un hectar de teren la prețul de 29.000 de euro, în Sant’Elia a Pianisi, un mic oraș de munte situat între Napoli și Roma. Proprietatea era aproape gata de locuit, iar comunitatea i-a primit cu brațele deschise, oferindu-le produse locale și sprijin.

Pentru a evita complicațiile, au apelat la un avocat specializat, pe care l-au plătit cu 6.500 de euro, sumă considerabilă, dar care le-a asigurat siguranța juridică a tranzacției.

„Am citit că aceste locuri sunt părăsite și fără viață. În realitate, aici se organizează festivaluri, sunt școli, magazine și chiar o bibliotecă. Vara, populația se triplează. Ne-au primit cu brațele deschise, vecinii ne aduc brânzeturi de casă, rodii și legume din grădinile lor. Nu am fi putut cere mai mult”, spun cei doi tineri.

