Doliu la Casa Regală! Ducesa de Kent a murit la o vârstă onorabilă

Tragedie la Casa Regală. Ducesa de Kent, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani. După moartea reginei Elisabeta a II-a în septembrie 2022, Ducesa Katharine rămăsese cel mai vârstnic membru al familiei regale.

Născută Katharine Worsley, ea a intrat în familia regală când s-a căsătorit cu prinţul Edward, ducele de Kent, în 1961. Nunta lor a fost oficiată la York Minster, iar printre domnișoarele de onoare s-a numărat și prințesa Anne. În congregație au fost prezenți regina Elisabeta a II-a și prințul Charles.

Ducesa de Kent a murit la 92 de ani

Pe Ducele de Kent l-a cunoscut cu cinci ani mai devreme, atunci când era staționat cu unitatea sa într-o cazarmă militară din nordul Angliei. Ducesa și Ducele de Kent au avut trei copii, iar un alt fiu s-a născut mort. În anul 1977, atunci când s-a întâmplat tragicul eveniment, a declanșat o perioadă puternică de tulburare emoțională, iar prințesa a fost internată șapte săptămâni în spital.

Ea a declarat ulterior că a suferit extrem de mult din cauza unei „depresii acute”. Ducesa de Kent îi lasă în urmă pe cei doi fii, pe fiica sa, dar și pe soțul său, Ducele de Kent, în vârstă de 89 de ani.

Ducesa Katharine „a trecut la cele veșnice liniștită, aseară, la Palatul Kensington, înconjurată de familie”, se arată într-o declarație transmisă vineri, în timp ce steagul de la Palatul Buckingham a fost coborât în bernă, anunță BBC.

În anul 1994, a fost primul membru al familiei regale care a trecut la catolicism, după mai bine de 300 de ani. Ea a descris această trecere ca fiind „o decizie personală chibzuită îndelung”.

Ducesa de Kent era o prezență familiară la turneele de tenis de la Wimbledon, unde era alături de cei învinși și înmâna trofee pentru cei care ieșeau victorioși. Ducesa Katharine a fost o mare iubitoare de muzică și a sprijit organizații caritabile din acest domeniu, predând muzică într-o școală primară din Hull, unde elevii nu știau absolut nimic că provine din familie regală și era cunoscută drept „doamna Kent”.

Regele, Regina și toți membrii familiei regale se alătură Ducelui de Kent, copiilor și nepoților săi în doliu.

„Alteța Sa Regală s-a stins din viață în pace, aseară, la Palatul Kensington, înconjurată de familie”, se arată în mesajul postat de Palatul Buckingham.

