Kate Middleton dispare de la Palatul Buckingham! Decizia luată după tratamentul greu oncologic

Palatul Buckingham, clădirea-simbol a monarhiei britanice și una dintre cele mai vizitate atracții din Londra, își pierde treptat rolul de reședință principală a suveranilor Regatului Unit. După ce Regele Charles al III-lea a decis să rămână la Clarence House, acum și Prințul William, moștenitorul tronului, împreună cu soția sa, Prințesa Kate, se pregătesc să-și stabilească viața de familie într-un alt loc.

Până la finalul acestui an, cei doi intenționează să se mute în Forest Lodge, o reședință elegantă din Windsor, care este privită drept „casa definitivă” a cuplului. Alegerea nu este deloc întâmplătoare: noul cămin se află într-o zonă liniștită, departe de agitația londoneză, dar suficient de aproape de școala copiilor – Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Astfel, William și Kate vor putea să le asigure o copilărie cât mai aproape de normalitate, păstrând totodată un echilibru între îndatoririle oficiale și viața de familie.

Kate Middleton dispare de la Palatul Buckingham!

Palatul Buckingham, construit în secolul al XVIII-lea și folosit ca reședință regală din vremea Reginei Victoria, a fost multă vreme centrul simbolic al monarhiei. Totuși, viața modernă și așteptările unei noi generații regale par să schimbe tradițiile. William și Kate nu își văd viitorul în încăperile vaste ale palatului, preferând un spațiu mai intim și mai ușor de gestionat.

Forest Lodge le oferă exact acest lucru: discreție, proximitate față de prieteni și familie, dar și posibilitatea de a rămâne conectați la comunitatea din Windsor. Alegerea lor marchează o nouă etapă în modul în care Casa Regală privește rolul monarhiei.

Pe lângă Forest Lodge, Prințul și Prințesa de Wales mai dețin câteva proprietăți importante. Adelaide Cottage din Windsor a fost locuința lor în ultimii ani, în timp ce Anmer Hall, o reședință cu zece dormitoare din domeniul Sandringham, rămâne locul preferat pentru vacanțe și perioade de relaxare. De asemenea, familia continuă să folosească un apartament spațios în Palatul Kensington din Londra, rezervat în special pentru activități oficiale.

Decizia de a nu transforma Palatul Buckingham în reședința lor permanentă ar putea avea și o altă consecință importantă: clădirea ar putea fi deschisă publicului pe tot parcursul anului. În prezent, palatul poate fi vizitat doar câteva luni pe an, în special vara, dar planurile de viitor ar putea transforma această atracție într-un obiectiv turistic accesibil permanent.