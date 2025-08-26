Robbie Williams, dat în judecată! Ce acuzații i se aduc celebrului artist

Celebrul Robbie Williams este ținta unui proces în care i se cere plata unei treimi din încasările din drepturi de autor pentru una din cele mai de succes melodii ale sale – “Angels,” din 1997.

Cântărețul și compozitorul irlandez Ray Heffernan, care a compus balada și apoi i-a vândut-o lui Robbie, susține că a fost plătit doar 7.500 de lire sterline (8.600 de euro).

Single-ul din 1997, care a petrecut 12 săptămâni în Top 10, s-a vândut în peste 1,16 milioane de exemplare în Marea Britanie până în 2014. De asemenea, a acumulat peste 650 de milioane de stream-uri pe Spotify, conform THE TELEGRAPH.

Cum a ajuns compozitorul inițial să vândă melodia pe doar 7.500 de lire

Ray intenționează acum să folosească „clauza bestseller”. Această clauză este o nouă lege a drepturilor de autor din UE care permite plata de compensații retroactive pentru compozitori.

„Când am înregistrat piesa cu Robbie era doar a doua oară când intram într-un studio. Așa că atunci când conversația s-a îndreptat spre vânzarea melodiei, am fost încântat. Se presupune că asta ar trebui să faci, nu? Să îți vinzi melodiile vedetelor pop”, a declarat Heffernan. „Inițial mi-au oferit 2.500 de lire sterline pentru a renunța la drepturi. Când am cerut să fiu creditat, au ridicat suma la 7.500 de lire sterline. Cu promisiunea că numele meu va fi atașat, am acceptat înțelegerea. Apoi – bum – cântecul a prins la public.”

Clauza bestseller face parte din Directiva UE privind drepturile de autor. Aceasta le permite artiștilor să solicite o remunerație suplimentară, dacă un tribunal decide că plata inițială pentru munca lor este considerată disproporționat de mică în comparație cu profiturile obținute.

Heffernan intenționează să intenteze procesul în Marea Britanie dar și în Germania, deoarece aceasta din urmă este un stat membru al UE.

Cântărețul și compozitorul irlandez, ale cărui acuzații au fost respinse anterior de Williams ca „fanteziste”, a spus că el crede că o cotă de 33% din viitoarele redevențe pentru “Angels” ar fi o compensație echitabilă.

Cum au ajuns Ray și Robbie să colaboreze la hit-ul din 1997

Heffernan, pe atunci în vârstă de 22 de ani, l-a întâlnit pe Williams, care tocmai părăsise formația Take That, într-o noapte de Crăciun în orașul său natal, Dublin, în 1996.

Ei au înregistrat o primă versiune a “Angels” într-un studio din Dublin, după ce Ray i-a pus lui Williams cântecul acasă la mama sa.

Heffernan scrisese cântecul după ce partenera sa suferise un avort spontan.

Robbie Williams a confirmat că a înregistrat un demo cu Heffernan, dar el insistă că a rescris semnificativ melodia împreună cu colaboratorul său Guy Chambers.

Williams și Chambers au adăugat faimosul refren „Și prin toate, ea îmi oferă protecție”.

Williams, în vârstă de 51 de ani, a spus că a cumpărat drepturile cântecului pentru a preveni un proces înainte ca piesa să fie lansată. El nu a confirmat niciodată că ar fi existat un co-autor.

Ce succes a avut hitul la publicul britanic

Pe lângă succesul comercial, “Angels” a câștigat prestigiosul premiu Ivor Novello.

La Brit Awards din 2005, publicul din Marea Britanie a votat “Angels” drept cel mai bun cântec britanic din ultimii 25 de ani.

În același an, “Angels” a fost ales ca fiind cântecul pe care majoritatea britanicilor și-ar dori să fie cântat la înmormântarea lor.

(Citește și: Robbie Williams, în genunchi în fața Mădălinei Ghenea! Imagini FABULOASE de la petrecerea unui milionar italian)