Obiecte personale ale lui Matthew Perry, scoase la licitație. Fanii pot cumpăra inclusiv scenarii originale din „Friends”

Mai multe obiecte personale care i-au aparținut regretatului actor Matthew Perry vor fi scoase la licitație, într-un eveniment care atrage deja atenția fanilor din întreaga lume. Piesele oferă o perspectivă nouă asupra vieții și carierei starului din serialul „Friends”.

Fotografii și o colecție de scenarii din serialul Friends se numără printre obiectele personale din patrimoniul lui Matthew Perry care au fost scoase la licitație, în parteneriat cu fundația sa nonprofit, potrivit unui anunț făcut marți și citat de Yahoo.

Veniturile nete obținute din această licitație caritabilă vor „continua cea mai importantă moștenire a lui Matthew: construirea unui viitor fără stigmatizarea dependenței, în care fiecare persoană care caută recuperarea are acces la îngrijirea, resursele și comunitatea de care are nevoie pentru a se dezvolta”, se arată într-un comunicat al Heritage Auctions.

Nominalizat de cinci ori la premiile Emmy, Perry s-a confruntat cu dependențe pe parcursul majorității vieții sale și a murit pe 28 octombrie 2023, în urma efectelor consumului de ketamină.

„Matthew Perry era o persoană despre care oamenii aveau senzația că o cunosc cu adevărat. Prin munca sa și prin onestitatea sa, a creat o conexiune cu publicul din întreaga lume, mult dincolo de ecran. Această licitație reunește obiectele personale și pasiunile care i-au definit viața, oferindu-le fanilor o modalitate semnificativă de a se conecta cu povestea lui”, a declarat într-un comunicat Joe Maddalena, vicepreședinte executiv al Heritage Auctions.

Ce pot cumpăra fanii lui Matthew Perry

Printre obiectele din universul Friends scoase la licitație se află o colecție de 26 de scenarii din episoade precum „The One With Ross’s Tan”, „The One Where Joey Speaks French” și finalul în două părți „The Last One”. De asemenea, sunt incluse alte două scenarii semnate de Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer, donate de Warner Bros.

Lista mai include și un album foto intitulat „The One With the Last Supper”, care conține în interior o scrisoare semnată „Jenny”, precum și replica ramei galbene iconice de pe vizorul ușii apartamentului Monicăi.

Evenimentul va avea loc pe 5 iunie, atât în format fizic, cât și online. Înainte de licitație, obiectele vor fi expuse într-o galerie din Beverly Hills, unde publicul le va putea vedea de aproape.

Matthew Perry, cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Chandler Bing din Friends, s-a stins din viață în 2023, la vârsta de 54 de ani.

CITEȘTE ȘI:

Suma uriașă câștigată anual de actorii din „Friends”. Lisa Kudrow a recunoscut câți bani primesc din reluările serialului

Femeia care i-a furnizat substanțe periculoase lui Matthew Perry, condamnată! Ce pedeapsă maximă a primit pentru fapta sa