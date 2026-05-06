Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Obiecte personale ale lui Matthew Perry, scoase la licitație. Fanii pot cumpăra inclusiv scenarii originale din „Friends”

Obiecte personale ale lui Matthew Perry, scoase la licitație. Fanii pot cumpăra inclusiv scenarii originale din „Friends”

De: Daniel Matei 06/05/2026 | 22:10
Obiecte personale ale lui Matthew Perry, scoase la licitație. Fanii pot cumpăra inclusiv scenarii originale din „Friends”
Sursa foto: Profimedia

Mai multe obiecte personale care i-au aparținut regretatului actor Matthew Perry vor fi scoase la licitație, într-un eveniment care atrage deja atenția fanilor din întreaga lume. Piesele oferă o perspectivă nouă asupra vieții și carierei starului din serialul „Friends”.

Fotografii și o colecție de scenarii din serialul Friends se numără printre obiectele personale din patrimoniul lui Matthew Perry care au fost scoase la licitație, în parteneriat cu fundația sa nonprofit, potrivit unui anunț făcut marți și citat de Yahoo.

Veniturile nete obținute din această licitație caritabilă vor „continua cea mai importantă moștenire a lui Matthew: construirea unui viitor fără stigmatizarea dependenței, în care fiecare persoană care caută recuperarea are acces la îngrijirea, resursele și comunitatea de care are nevoie pentru a se dezvolta”, se arată într-un comunicat al Heritage Auctions.

Nominalizat de cinci ori la premiile Emmy, Perry s-a confruntat cu dependențe pe parcursul majorității vieții sale și a murit pe 28 octombrie 2023, în urma efectelor consumului de ketamină.

„Matthew Perry era o persoană despre care oamenii aveau senzația că o cunosc cu adevărat. Prin munca sa și prin onestitatea sa, a creat o conexiune cu publicul din întreaga lume, mult dincolo de ecran. Această licitație reunește obiectele personale și pasiunile care i-au definit viața, oferindu-le fanilor o modalitate semnificativă de a se conecta cu povestea lui”, a declarat într-un comunicat Joe Maddalena, vicepreședinte executiv al Heritage Auctions.

Ce pot cumpăra fanii lui Matthew Perry

Printre obiectele din universul Friends scoase la licitație se află o colecție de 26 de scenarii din episoade precum „The One With Ross’s Tan”, „The One Where Joey Speaks French” și finalul în două părți „The Last One”. De asemenea, sunt incluse alte două scenarii semnate de Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer, donate de Warner Bros.

Lista mai include și un album foto intitulat „The One With the Last Supper”, care conține în interior o scrisoare semnată „Jenny”, precum și replica ramei galbene iconice de pe vizorul ușii apartamentului Monicăi.

Evenimentul va avea loc pe 5 iunie, atât în format fizic, cât și online. Înainte de licitație, obiectele vor fi expuse într-o galerie din Beverly Hills, unde publicul le va putea vedea de aproape.

Matthew Perry, cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Chandler Bing din Friends, s-a stins din viață în 2023, la vârsta de 54 de ani.

CITEȘTE ȘI:

Suma uriașă câștigată anual de actorii din „Friends”. Lisa Kudrow a recunoscut câți bani primesc din reluările serialului

Femeia care i-a furnizat substanțe periculoase lui Matthew Perry, condamnată! Ce pedeapsă maximă a primit pentru fapta sa

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant de vânzări”
Showbiz internațional
Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant de vânzări”
Probleme pentru Meghan Markle și Prințul Harry? Apropiații spun că relațiile cu familia regală britanică provoacă tensiuni între cei doi
Showbiz internațional
Probleme pentru Meghan Markle și Prințul Harry? Apropiații spun că relațiile cu familia regală britanică provoacă tensiuni între…
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Mediafax
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie artistică”
Gandul.ro
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este adevărat. M-a iubit”
Adevarul
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost...
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă a devenit virală
Mediafax
O filmare înscenată cu turiști chinezi atacați și răpiți de papuași în junglă...
Parteneri
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi...
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Click.ro
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în...
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
Digi24
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu...
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor.ro
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la 25 lei atrage atenția în catalog
go4it.ro
Lidl aduce un nou val de scule Parkside fără fir. Un mic device SilverCrest la...
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie artistică”
Gandul.ro
Ionuț Cristache: „Replica PNL de aseară a fost una foarte bună la nivel de impresie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant ...
Lauren Sánchez, criticată după Met Gala. Soția lui Jeff Bezos, etichetată drept „reprezentant de vânzări”
Cum arată Dana Săvuică după ce a slăbit 12 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Cum arată Dana Săvuică după ce a slăbit 12 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Gucci, fiica lui Miraj Tzunami, adevărul despre sarcină. A făcut totul public!
Gucci, fiica lui Miraj Tzunami, adevărul despre sarcină. A făcut totul public!
Mădălina Dorobanțu, negocieri uriașe ca să-l aducă pe celebrul Black Coffee la Gaia: ”De doi ...
Mădălina Dorobanțu, negocieri uriașe ca să-l aducă pe celebrul Black Coffee la Gaia: ”De doi ani stăm pe capul lui”
Război total pentru averea fabuloasă lăsată de „Regele plajelor”. Moștenitorii au început să-i ...
Război total pentru averea fabuloasă lăsată de „Regele plajelor”. Moștenitorii au început să-i vândă bunurile pe ascuns, deși partajul nu e gata
Gemenele de la Indiggo, încătușate după ce au provocat panică la Miami Beach. Polițiștii au chemat ...
Gemenele de la Indiggo, încătușate după ce au provocat panică la Miami Beach. Polițiștii au chemat întăriri ca să le liniștească
Vezi toate știrile