Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat în vacanță. Destinația în care își vor petrece câteva zile de relaxare

Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat în vacanță. Destinația în care își vor petrece câteva zile de relaxare
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Adela Popescu și Radu Vâlcan, în vacanță/ sursa foto: social media
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Adela Popescu și Radu Vâlcan au împărtășit în mediul online că au plecat câteva zile în vacanță. De curând, cei doi au împlinit 11 ani de căsnicie, așadar au ales o destinație de lux în care să petreacă relaxați. 

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai longevive cupluri din România. Aceștia nu ratează nicio ocazie să împărtășească momente din viața lor cu fanii, iar de curând au impresionat cu imagini inedite din vacanță.

Cuplul a ales o destinație apreciată de mulți, iar cu zâmbetul pe buze sunt gata să se bucure de câteva zile de relaxare, mai ales că au aniversat 11 ani de căsnicie și cum altfel să sărbătorească, dacă nu pe alte meleaguri. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat în vacanță

Actrița și prezentatorul TV au o familie frumoasă. Au trei băieți și sunt mai fericiți ca niciodată. Numai că momentele în doi nu sunt de neglijat, așa că au decis să plece în vacanță în Mykonos.

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Insula grecească se numără printre preferințele românilor, adunând în fiecare an mii de turiști. Adela Popescu a distribuit imagini spectaculoase din destinația de lux, iar după zâmbetele pe care le afișează par încântați de peisajele pe care le-au descoperit.

Una dintre cele mai iubite activități ale vedetei este cititul. Aceasta s-a afișat cu o carte, o ceașcă de cafea, dar și un fresh răcoros. Astfel, vacanța celor doi soți pare să fie pe placul lor.

Ce bine e, a transmis Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, în vacanță/ sursa foto: social media

Adela Popescu și Radu Vâlcan, în vacanță/ sursa foto: social media

Ce declarație de dragoste i-a făcut Radu Vâlcan cu ocazia aniversării

Radu Vâlcan își iubește enorm soția. Nu ratează nicio ocazie să îi transmită asta în mediul online, iar în ziua în care au împlinit 11 ani de căsnicie, prezentatorul TV i-a făcut o declarație de dragoste unică.

Acu’ foarte mulți ani ai acceptat să te lași iubită de îndrăgostitul rupt în cap după tine. Și ăla, rupt în cap, te-a acceptat cu bune și cele mai bune. Te iubesc, frumoasa mea! La mulți ani nouă și copiilor noștri!, a scris Radu Vâlcan în mediul online.

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