Uleiul de măsline pentru milionari. O singură sticlă poate costa cât o mașină

Uleiul de măsline este preferat de români și nu numai pentru prepararea salatelor. Există mai multe tipuri, însă puțini cunosc ediția exclusivistă produsă în Grecia și care are costul unei mașini.

O sticlă de ulei extravirgin, produsă în Grecia costă cât o mașină. Prețul nu este dat doar de calitatea produsului, dar și de designul sticlei. Este vorba despre o ediție exclusivistă a uleiului de măsline extravirgin grecesc Lambda, creată de producătorul Speiron. Acesta s-a concentrat pe segmentul de lux, iar sticla de 500 de mililitri este realizată manual. Ce a atras în mod special atenția este că detaliile sunt din aur alb.

Cât costă cel mai scump ulei de măsline

Ediția exclusivistă realizată în Grecia poartă numele Lambda Bespoke White Gold. Sticla este introdusă într-o cutie din lemn masiv care a fost concepută ca un obiect de colecție. Mai mult decât atât, doritorii pot solicita personalizarea sticlei de ulei.

Astfel, prețul nu reflectă doar calitatea produsului, ci și materialele de lux, munca depusă a producătorului Speiron, dar și caracterul exclusiv al ediției. Costul pentru o singură sticlă de ulei de măsline extravirgin, de 500 de mililitri este de aproximativ 12.000 de euro.

Prezent pe piață din 2007, uleiul de măsline extravirgin Lambda Ultra Premium este primul ulei de măsline de lux din lume. Produs de Speiron, o companie greacă inovatoare din domeniul alimentelor și băuturilor de lux, acest ulei de măsline grecesc, premiat și produs în serie limitată, este preferat pentru aroma sa intensă și fructată, precum și pentru prezentarea sa de o eleganță unică, arată descrierea de pe site-ul oficial al companiei.

Unde este produs uleiul de măsline extravirgin

Lambda este produs în Grecia și provine din cei mai vechi măslini centenari din țară. Compania menționează că se folosește un amestec de soiuri Koroneiki și Maroneia, dar și că măslinele sunt culese manual. Uleiul este obținut prin extracție la rece și este nefiltrat. De asemenea, îmbutelierea și ectichetarea se fac manual.

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