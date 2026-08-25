Uleiul de măsline pentru milionari. O singură sticlă poate costa cât o mașină

Uleiul de măsline pentru milionari. O singură sticlă poate costa cât o mașină
Cost ulei de măsline ediție limitată/ Sursă foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Uleiul de măsline este preferat de români și nu numai pentru prepararea salatelor. Există mai multe tipuri, însă puțini cunosc ediția exclusivistă produsă în Grecia și care are costul unei mașini.

O sticlă de ulei extravirgin, produsă în Grecia costă cât o mașină. Prețul nu este dat doar de calitatea produsului, dar și de designul sticlei. Este vorba despre o ediție exclusivistă a uleiului de măsline extravirgin grecesc Lambda, creată de producătorul Speiron. Acesta s-a concentrat pe segmentul de lux, iar sticla de 500 de mililitri este realizată manual. Ce a atras în mod special atenția este că detaliile sunt din aur alb.

Cât costă cel mai scump ulei de măsline

Ediția exclusivistă realizată în Grecia poartă numele Lambda Bespoke White Gold. Sticla este introdusă într-o cutie din lemn masiv care a fost concepută ca un obiect de colecție. Mai mult decât atât, doritorii pot solicita personalizarea sticlei de ulei.

Astfel, prețul nu reflectă doar calitatea produsului, ci și materialele de lux, munca depusă a producătorului Speiron, dar și caracterul exclusiv al ediției. Costul pentru o singură sticlă de ulei de măsline extravirgin, de 500 de mililitri este de aproximativ 12.000 de euro.

Prezent pe piață din 2007, uleiul de măsline extravirgin Lambda Ultra Premium este primul ulei de măsline de lux din lume. Produs de Speiron, o companie greacă inovatoare din domeniul alimentelor și băuturilor de lux, acest ulei de măsline grecesc, premiat și produs în serie limitată, este preferat pentru aroma sa intensă și fructată, precum și pentru prezentarea sa de o eleganță unică, arată descrierea de pe site-ul oficial al companiei.

Unde este produs uleiul de măsline extravirgin

Lambda este produs în Grecia și provine din cei mai vechi măslini centenari din țară. Compania menționează că se folosește un amestec de soiuri Koroneiki și Maroneia, dar și că măslinele sunt culese manual. Uleiul este obținut prin extracție la rece și este nefiltrat. De asemenea, îmbutelierea și ectichetarea se fac manual.

VEZI ȘI: Credeai că la noi e scump? Cât costă carburanții în benzinăriile din Grecia. Un turist român a oprit și a făcut poză

Imagine rară cu Daciana Sârbu și iubitul tinerel. Cum s-au afișat în vacanța din Grecia

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Două cutremure în România! Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Două cutremure în România! Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Oana Roman este de nerecunoscut! A slăbit enorm, iar noua apariție i-a impresionat pe fani
Oana Roman este de nerecunoscut! A slăbit enorm, iar noua apariție i-a impresionat pe fani
Problemele de sănătate nu-i dau pace Ruxandrei Luca: „Nu mai știu ce să fac”
Problemele de sănătate nu-i dau pace Ruxandrei Luca: „Nu mai știu ce să fac”
Doina Teodoru, gest emoționant pentru un pui de cățel: „Am zis că doar o salvez”
Doina Teodoru, gest emoționant pentru un pui de cățel: „Am zis că doar o salvez”
„Tânărul din imagine e din Nepal, făcea curat pe la Nibiru”. Ce salariu primește, în stațiunea lui Selly
„Tânărul din imagine e din Nepal, făcea curat pe la Nibiru”. Ce salariu primește, în stațiunea lui Selly
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Adevarul
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Digi24
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Mediafax
Un politician german propune organizarea unei orgii sexuale. Zeci de persoane s-au înscris
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Click.ro
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Opt ceasuri inteligente populare rămân fără actualizări. Vezi lista completă
go4it.ro
Opt ceasuri inteligente populare rămân fără actualizări. Vezi lista completă
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Gandul.ro
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.