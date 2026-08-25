Problemele de sănătate nu-i dau pace Ruxandrei Luca: „Nu mai știu ce să fac”

Problemele de sănătate nu-i dau pace Ruxandrei Luca: „Nu mai știu ce să fac”
Ruxandra Luca se confruntă cu probleme de sănătate /Foto: Instagram
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Ruxandra Luca trece prin momente dificile. Aceasta se confruntă cu probleme de sănătate serioase și a împărtășit totul cu fanii ei. Mulți internauți care au văzut postarea prezentatoarei TV au empatizat cu ea, pentru că au dificultăți similare.

Ruxandra Luca este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV. Ea este foarte activă în mediul online, acolo unde abordează diferite subiecte, în special despre parenting.

De curând, șatena a împărtășit cu fanii ei că se confruntă cu probleme de sănătate. Mulți oameni trăiesc aceeași situație și asta pentru că este vorba despre alergiile de sezon. Vedeta trece cu greu prin această perioadă.

Problemele de sănătate nu-i dau pace Ruxandrei Luca

Toamna se apropie cu pași repezi, ceea ce înseamnă că sezonul alergiilor a început deja. Mii de români se confruntă în această perioadă cu simptome precum strănut excesiv, dureri de cap și lăcrimarea ochilor aproape în permanență. Printre ei se numără și Ruxandra Luca.

Prezentatoarea TV spune că se simte sleită de puteri din cauza alergiei care nu îi dă pace de ceva timp. Mai mult decât atât, simptomele deloc ușoare nu o ajută nici din punct de vedere sportiv.

Nu știu pe voi, dar pe mine mă termină, efectiv, alergiile astea și nici nu a venit încă toamna. De vreo două săptămâni strănut în permanență, îmi curge nasul, respir greu, mă doare capul, mi-e greu să mă antrenez, pentru că nu pot respira corect. Deci, prea strălucit nu e cu alergiile. Țin minte că fix la fel a fost și anul trecut, primul an din viața mea în care s-au manifestat și m-au chinuit toată toamna, a declarat Ruxandra Luca pe rețelele de socializare.

Ruxandra Luca se confruntă cu probleme de sănătate /Foto: Instagram

Ruxandra Luca se confruntă cu probleme de sănătate /Foto: Instagram

Ruxandra Luca, escapadă departe de Capitală

Vedeta de la Neatza a plecat în urmă cu câteva luni departe de agitația din Capitală. Aceasta a dezvăluit pe pagina sa că avea nevoie de câteva zile pentru a-și pune în ordine gândurile.

Aveam nevoie de asta ca de aer. De mult îmi doream să fug din București câteva zile, să fiu eu și gândurile mele. Mi-am ales un moment prost să o fac, dar așa a fost să fie. Sper totuși să mă întorc mai liniștită. Din toate punctele de vedere, a relatat ea.

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Ruxandra Luca, escapadă departe de Capitală. Cum își încarcă bateriile prezentatoarea

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