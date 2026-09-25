Ce calvar a trăit fosta iubită a lui Vlad în timpul relației și după despărțire: „Ultima dată s-a terminat foarte rău”

Ce calvar a trăit fosta iubită a lui Vlad în timpul relației și după despărțire: „Ultima dată s-a terminat foarte rău”
Vlad, iubitul Valentinei. Susa foto Social media
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Înainte ca numele lui Vlad să apară în ancheta morții Valentinei, bărbatul își mai lăsase amprenta într-o altă poveste care acum a ieșit la iveală. Fosta lui iubită a povestit că relația lor ajunsese un adevărat coșmar și că, deși pusese punct, liniștea nu venise nici pe departe.

Tânăra a spus că Vlad fusese agresiv cu ea în timpul relației și că existaseră mai multe episoade în care lucrurile scăpaseră de sub control. Iar ultima ceartă dintre cei doi ar fi fost și cea mai urâtă.

Noi acuzații la adresa iubitului Valentinei

Relația dintre cei doi se s-a încheiat cu câteva luni înainte, însă femeia și-a amintit foarte clar momentul în care totul a luat-o razna. Tânăra a povestit că fusese agresată de trei ori în timpul relației. Cel mai grav episod ar fi avut loc spre final, când încercase să se desprindă definitiv de bărbat.

„Ultima dată s-a terminat foarte rău. Eu eram la el, m-a strâns de gât, a dat în mine cu multe lucruri. A venit o vecină și a zis că dacă nu încetează, o să spună la poliție (…) Era genul de om care nu mai vedea în fața ochilor (…) Mereu îmi spunea că vine după mine și că mă găsește.

Valentina

Valentina. Sursa foto Social media

Eu l-am blocat peste tot, dar mă suna cu număr ascuns și mă înjura. Mă suna când era beat, îmi spunea să vin la el. O săptămână-două (n.r. ce perioadă a sunat-o)”, a declarat fosta iubită a lui Vlad, la Viața fără filtru.

După ce relația s-a terminat, femeia a spus că a încercat să taie orice legătură cu el. L-a blocat peste tot. Numai că, potrivit declarației sale, Vlad a găsit o altă cale să ajungă la ea. Aceasta a spus că a sunat-o și de pe numere ascunse.

Fosta iubită a povestit că bărbatul o suna atunci când consuma alcool și că îi cerea să vină la el. Mai mult, ea a spus că a amenințat-o în repetate rânduri că o va găsi.

Pentru ea, despărțirea nu a însemnat sfârșitul fricii. Din contră, perioada de după relație a fost una în care s-a temut constant că Vlad va apărea din nou.

Îi era frică de Vlad

Tânăra a spus că i-a fost frică să ceară ordin de restricție împotriva lui Vlad pentru că bărbatul știa unde fata locuia. În loc să meargă la poliție, ea a ales să plece și să rupă legătura cu el.

Ultima dată când cei doi ar fi vorbit fusese în aprilie. Fosta iubită spusese că urmau să se vadă din nou, dar între ei izbucnise o altă ceartă și întâlnirea nu mai avusese loc.

„Nu am vrut tot așa din cauza fricii (n.r. să facă plângere la poliție) și am preferat să plec. Nu am mers la poliție de teamă, știa unde stau (…) Eu ultima oară am vorbit înainte să fie cu Valentina, pentru că am vorbit cu el până acum trei luni, când a încercat să mă caute (…) Urma să ne vedem, dar a existat o ceartă iar”, a mai spus tânăra.

VEZI ȘI: Mama Valentinei, devastată de durere: „Îmi vreau copilul înapoi!” Ce i-a spus fiica înainte să moară
Valentina, ultima postare înainte de crimă. Imaginea care a apărut pe TikTok cu cinci zile înainte ca tânăra să fie găsită moartă

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