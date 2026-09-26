Marea ruptură din Familia Regală nu s-a terminat! Harry se apropie de Charles, dar relația cu William pare imposibil de reparat

După ani întregi marcați de tensiuni, declarații controversate și o ruptură care părea tot mai greu de reparat, relația dintre Prințul Harry și tatăl său, Regele Charles, ar fi început să se îmbunătățească în ultimele luni. Cel puțin aceasta este concluzia autorului și comentatorului regal Omid Scobie, care susține că revenirea Ducelui și Ducesei de Sussex în Marea Britanie a contribuit la reconstruirea unor punți cu monarhul. Dacă între tată și fiu „gheața s-a topit”, după cum afirmă Scobie, situația ar fi însă cu totul diferită în cazul Prințului William, relația dintre cei doi frați fiind, în opinia sa, mult mai greu de reparat.

„Gheața s-a topit” între Regele Charles și Prințul Harry

Potrivit cotidianului britanic The Mirror, Omid Scobie, autorul regal care a fost descris în trecut drept un susținător apropiat al Ducilor de Sussex, a vorbit despre conflictele care au zguduit Familia Regală britanică și despre schimbările produse după revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie.

Într-un fragment din noul documentar Disney+, „Harry & Meghan: The Return of the Prince”, dedicat întoarcerii cuplului în Regatul Unit, Scobie susține că relația dintre Harry și tatăl său a făcut progrese vizibile.

„Cred că am văzut că, în cazul lui Charles, lucrurile au evoluat, iar acea răceală s-a risipit. Există acum o căldură în relația lor. În cazul lui William, nu cred că lucrurile se vor schimba vreodată”, a declarat Omid Scobie.

Documentarul reunește opiniile mai multor comentatori, experți și jurnaliști specializați în Familia Regală și analizează consecințele întoarcerii lui Harry și Meghan în Marea Britanie, după șase ani petrecuți în California.

Prințul William ar rămâne marele obstacol

Dacă relația cu Regele Charles pare să fi intrat într-o etapă diferită, Scobie este mult mai sceptic atunci când vine vorba despre împăcarea dintre Prințul Harry și fratele său mai mare.

Ruptura dintre Harry și William a fost intens discutată în ultimii ani, iar numele Prințesei Kate a apărut frecvent în scenariile potrivit cărora aceasta ar putea juca rolul de mediator între cei doi. Scobie nu crede însă că Prințesa de Wales are o asemenea influență asupra relației dintre frați.

„Se vorbește întotdeauna despre posibilitatea ca Kate să fie cea care face pace, persoana care i-ar putea aduce din nou împreună pe cei doi frați. Dacă am învățat ceva în toți acești ani în care am relatat despre ei, este faptul că Kate are foarte puțin de-a face cu relația dintre cei doi frați”, a spus autorul regal.

În viziunea lui Scobie, apropierea dintre Harry și tatăl său nu trebuie, așadar, interpretată automat ca începutul unei reconcilieri generale în interiorul Familiei Regale.

Întoarcerea lui Harry și Meghan în Marea Britanie ar fi schimbat lucrurile

Scobie a comentat și decizia Ducilor de Sussex de a reveni în țara natală a lui Harry, susținând că anii petrecuți în Statele Unite au modificat felul în care cei doi se raportează acum la Marea Britanie.

Autorul spune că aflase încă din 2023 că reședința din California nu era văzută drept singura bază permanentă pentru Harry și Meghan și că o eventuală mutare în Marea Britanie avea sens în perspectiva următoarei etape din viața familiei.

Pe pagina sa de Substack, „Off Script”, Scobie a explicat că alegerea Californiei a corespuns unei anumite perioade din viața Ducilor de Sussex, însă prioritățile unei familii se pot modifica odată cu trecerea timpului.

„A fost casa potrivită pentru acel capitol din viața lor, însă educația copiilor și schimbarea priorităților aveau să influențeze ceea ce urma, inclusiv locul în care aveau să aleagă să trăiască și pentru cât timp”, a scris el.

„Să pleci dintr-un loc și să te întorci mai târziu nu sunt lucruri contradictorii”

Omid Scobie a făcut o paralelă inclusiv cu propria experiență, explicând că și el s-a mutat din Londra în California în 2023, la trei ani după ce Harry și Meghan părăsiseră Marea Britanie.

Potrivit autorului, plecarea dintr-o țară și revenirea după mai mulți ani nu reprezintă neapărat decizii contradictorii, deoarece distanța și schimbarea priorităților personale pot transforma radical relația unei persoane cu locul din care provine.

„Să pleci de undeva și să te întorci mai târziu nu sunt acțiuni contradictorii. Uneori, distanța este cea care remodelează relația. Locul din care vii poate însemna ceva diferit pentru tine la 40 sau 50 de ani față de ceea ce însemna la 20 sau 30 de ani, după ani petrecuți departe și pe măsură ce prioritățile se schimbă”, a explicat Scobie.

Regele Charles, mai aproape de fiul său, William rămâne departe

Revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie ar putea reprezenta, în interpretarea lui Omid Scobie, începutul unei noi etape în relația Ducilor de Sussex cu Familia Regală. Autorul consideră că schimbarea este deja vizibilă în raport cu Regele Charles și vorbește despre o căldură care ar fi reapărut între monarh și fiul său după o perioadă îndelungată de tensiuni.

Mult mai complicată ar rămâne relația dintre Harry și William, iar Scobie nu vede deocamdată semne că ruptura dintre frați ar urma aceeași direcție. Nici scenariul în care Kate Middleton ar interveni pentru a-i împăca nu îl convinge pe autor, astfel că, în timp ce legătura dintre tată și fiu ar începe să se repare, cea dintre cei doi frați pare să rămână cea mai dificilă problemă din interiorul familiei.

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