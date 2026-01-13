Acasă » Știri » BANCUL ZILEI | Doresc să mă angajez la compania dumneavoastră

–Doresc să mă angajez la compania dumneavoastră!

–Ce cunoștințe aveți?

–Pe domnul director. Este unchiul meu.

 

Cum alegi un cadou pentru iubită

vrea să cumpăr un cadou pentru iubita mea, ca să i-l dau de Crăciun. Puteţi să-mi daţi un sfat?

– E tânără?

– Nu tocmai…

– E elegantă?

– Oarecum…

– E frumoasă?

– Nimic deosebit…

– Cultă?

– Foarte puţin

– Atunci, uitaţi ce sfat vă dau: cumpăraţi cadoul pentru altcineva!

Bulă și banii pierduți

– Chelner, am fost azi-noapte aici?

Ooo, domnule Bulă! Da, ați fost.

Și ce am făcut?

– Ați băut!

– Cât?

Muuult! V-ați făcut pulbere. Ați băut de 400 de lei.

– Slavă Domnului! Am crezut că i-am pierdut.

Bulă și Neti Sandu

– Bulă, te văd foarte fericit, la început de an!

– Da, am citit horoscopul pentru 2026 și Neti Sandu a zis că anul ăsta o să întorc banii cu lopata.

– Așa, și?

– Am început bine. Mi-am cumpărat deja lopată!

 

Ion, Maria și Revelionul

– Cum ți-ai petrecut Revelionul, loane?

-Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…

Atunci…mi-am dat seama că este obosită şi am plecat acasă!

 

La doctor

Un tip intră la doctor și spune:
– Domnule doctor, am o problemă! Ori de câte ori beau ceai, mă doare ochiul stâng.
Doctorul îl privește surprins și întreabă:
– Ochii? Și ce faci exact când bei ceaiul?
– Păi… iau cana și beau din ea, normal, răspunde omul.
Doctorul se uită atent și întreabă din nou:
– Dar pui lingurița în ochi înainte să bei ceaiul sau cum?
Omul se uită confuz:
– Păi nu… doar pun lingurița în cană…
Doctorul izbucnește în râs și spune:
– Domnule, scoate lingurița din cană înainte să bei!
Omul pleacă supărat, dar două săptămâni mai târziu se întoarce la doctor:
– Domnule doctor, acum mă doare capul.
Doctorul întreabă:
– Și când începe durerea?
– Exact când scot lingurița din cană!

