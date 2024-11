Cel mai faimos antreprenor român din online, clipe de coșmar pe patul de spital! ”Mi-au salvat viața!” Imagini după operație

Caius Covrig, unul dintre cei mai cunoscuți și activi antreprenori de pe Tik Tok, a trecut prin momente extrem de dificile, fix pe patul de spital. Tânărul afacerist a fost nevoit să se opereze la mână, în urma unui accident rutier care i-ar fi putut fi fatal, iar CANCAN.RO are toate detaliile!

Pe Caius Covrig probabil îl știți deja de pe Tik Tok, unde tânărul afacerist își promovează extrem de des cele două hoteluri pe care le are la munte. Deși este mereu plin de energie și cu zâmbetul pe buze zilnic, de data aceasta, afaceristul și-a surprins urmăritorii cu o poză de pe patul de spital, bandajat și proaspăt ieșit din operație!

Se pare că tânărul antreprenor din Brașov a fost nevoit să ajungă din nou pe mâna medicilor, în urma unui accident rutier în care a fost implicat în anul 2022. În urma incidentului care îi putea fi fatal, după cum chiar el descrie, Caius risca să își piardă brațul.

”La doi ani de la accidentul care s-a lăsat cu o operație grea, dar datorită căreia am putut avea mâna funcțională, am avut curajul să mă operez din nou, pentru a-mi scoate placa și suruburile care, pe atunci, mi-au salvat viața.

A durat destul de mult până să fac acest pas, dat fiind faptul că nu reușeam să găsesc timp, din cauza programului încărcat cu business-urile de la Bușteni și Brașov.

Da, cred că am prioritizat, cum fac mai tot timpul de altfel, munca înainte de sănătatea mea. Însă, acum, cu ajutorul medicilor, dr. Bănățeanu, dr. Hamza, dar și echipei dumnealor, am reușit să trec peste acest hop al vieții. În aceste momente grele, familia mea, părinții și iubita mea, mi-au fost alături cu toată dragostea şi sprijinul lor necondiționat. Pentru asta, le voi fi mereu recunoscător!”, a declarat antreprenorul pentru CANCAN.RO.

Chiar și după o operație dificilă ca aceasta, antreprenorul de pe Tik Tok alege să vadă și părțile bune din această situație.

”Abia acum, sincer, am ajuns să înțeleg, mai mult ca niciodată, cât de preţios este ca oamenii dragi să-ți fie alături.

Acum că am depășit acest moment dificil, urmează recuperarea, însă eu deja m-am refocusat pe muncă, prin întâlnirile ce nu suportă amânări, dar și pregătirile pentru aniversarea de un an de la Kayus Lounge Brașov, o zi cu adevarat specială pentru mine si cei care mă urmaresc și apreciază. Mai mult decât atât, sunt pe ultima sută de metri cu finalizarea hotelului de 5 stele din Bușteni, un proiect ce va reprezenta punctul culminant al vieții mele antreprenoriale de până acum”, a spus Caius.

Din fericire, operația de extracție a tijei cu nouă șuruburi din brațul tânărului afacerist a decurs ca la carte, iar acum lucrurile sunt sub control din nou. Cei care i-au fost alături pe patul de spital au fost părinții și iubita sa, Teodora.

