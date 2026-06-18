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„WE BACK”. Ian și Azteca au făcut anunțul pe care fanii îl așteptau de mult

De: Elisa Tîrgovățu 18/06/2026 | 21:09
„WE BACK”. Ian și Azteca au făcut anunțul pe care fanii îl așteptau de mult
„WE BACK”. Ian și Azteca au făcut anunțul pe care fanii îl așteptau de mult / Sursa foto: Social media
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Scena trap din România a fost din nou luată cu asalt de speculații. Azteca a făcut postare care a stârnit imediat interesul fanilor. Mesajul „WE BACK”, publicat pe Instagram, a fost interpretat de mulți drept un posibil semn al unei reconcilieri între el și Ian, doi artiști care în trecut au format un duo important în muzica urbană românească.

Interesul internauților a crescut rapid și datorită imaginilor atașate postării, în care apar și Amuly și Oscar, nume cunoscute din aceeași zonă muzicală. Contextul a alimentat ideea unei posibile regrupări artistice în jurul universului „Beach, Please!”, festival devenit un punct central pentru scena trap din România.

Ian și Azteca s-au împăcat

De-a lungul timpului, Ian și Azteca au colaborat în proiecte care au contribuit semnificativ la popularizarea genului. Însă relația lor profesională s-a deteriorat. Potrivit informațiilor apărute în presa și relatărilor din mediul online, ruptura ar fi fost generată de neînțelegeri legate de proiectul comun Ocult Records, unde au existat dispute privind administrarea labelului, drepturile asupra brandului și direcția artistică. Situația a dus la tensiuni vizibile și la oprirea colaborărilor muzicale dintre cei doi.

Conflictul a devenit public prin schimburi de replici și mesaje indirecte pe rețelele de socializare, ceea ce a amplificat interesul fanilor și a consolidat ideea unei despărțiri definitive pe plan artistic. De atunci, cei doi și-au continuat carierele separat, fiecare cu proiecte individuale și colaborări diferite în industria muzicală.

În acest context, noua postare a lui Azteca a reaprins discuțiile din comunitatea de fani, care au interpretat mesajul „WE BACK” ca pe un posibil semnal de împăcare sau cel puțin de detensionare a relației dintre cei doi. Lipsa unei explicații oficiale a alimentat și mai mult speculațiile.

Sursa foto: Instagram

Până în acest moment, nici Ian și nici Azteca nu au oferit declarații clare cu privire la o eventuală împăcare. Însă postarea continuă să fie intens discutată în mediul online.

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