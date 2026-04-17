Test IQ cu chibrituri | Corectați 83 – 5 = 2, mutând un singur băț

De: Irina Vlad 17/04/2026 | 09:27
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. Trebuie să corectezi ecuația 83 – 5 =2, mutând un singur băț de chibrit. Crezi că reușești? Timpul este nelimitat. Spor la treabă!

În domeniul psihologic, se folosesc teste de inteligență sau o combinație de astfel de teste pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. Există trei categorii principale de IQ: sub medie, mediu și peste medie. Aceste provocări sunt parte integrantă a diagnosticului psihologic și, conform experților, pot contribui la dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Testul de astăzi are o dificultate mai ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația, trebuie să muți un băț de chibrit orizontal de la cifra 8 (astfel încât să devină 0), apoi mutat în fața cifrei 2 (astfel încât să devină -2). Prin urmare, ecuația corectă devine 3 – 5 = -2.

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

