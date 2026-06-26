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Marian Godină intervine în scandalul momentului. Ce spune despre eleva tatuată care a devenit virală după Evaluarea Națională

De: Denisa Crăciun 26/06/2026 | 11:38
Marian Godină intervine în scandalul momentului. Ce spune despre eleva tatuată care a devenit virală după Evaluarea Națională
Marian Godină îi ia apărarea elevei de la Evaluarea Națională
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Eleva de 14 ani de la Evaluarea Națională a devenit virală în mediul online, după ce a ieșit cu zâmbetul pe buze de la examenul de la Matematică, chiar dacă nu s-a descurcat prea bine. Aceasta a stârnit reacții din cauza entuziasmului ei, tatuajului și unghiilor pe care le avea.

Videoclipul în care eleva era mândră că apare la televizor, dar și liniștită, în ciuda faptului că exercițiile de la proba de Matematică i-au dat bătăi de cap, a devenit viral pe rețelele de socializare. Fata a declarat că au fost exerciții grele, însă își dorește să meargă la un liceu specializat în igienă și frumusețe.

Visul ei este să își deschidă propriul salon. Ceea ce a atras atenția internauților a fost tatuajul și unghiile pe care le avea, iar asta a adunat reacții negative. Totuși, a avut parte și de susținere. Printre cei care i-au luat apărarea se numără și Marian Godină, fost concurent Survivor.

Marian Godină o susține pe eleva de la Evaluarea Națională

Evaluarea Națională este una dintre cele mai importante momente pentru un elev care încheie ciclul gimnazial. Probele au fost deja susținute, iar acum stau cu sufletul la gură pentru a-și afla notele. Totuși, există copii care sunt mai puțin stresați, așa cum este eleva de 14 ani care a devenit virală în mediul online.

Deși a recunoscut cu zâmbetul pe buze că nu s-a descurcat excelent, fata are planuri mari. Aceasta își dorește să urmeze liceul, iar apoi să își deschidă propriul salon de înfrumusețare. Totuși, a fost criticată în urma interviului și asta pentru că avea tatuaj și unghii. Pe de altă parte, a avut și susținători, printre care și fostul concurent Survivor, Marian Godină. El a transmis un mesaj ferm pe rețelele de socializare.

A explodat internetul zilele trecute după apariția unui interviu cu o fată care abia ieșise de la Evaluarea Națională. Cu niște unghii enorme și un tatuaj pe mână, fata a spus că se așteaptă să ia nota 4 sau 5, asta după ce i-a zis entuziasmată lui „mamaie” cu care vorbea la telefon, că va „fi dată la știri”. A mai spus că în viitor vrea să aibă propriul ei salon de pus unghii și gene, un salon „mic și cochet”. Rapid, sute sau chiar mii de adulți au transformat-o pe acea fată în simbolul eșecului societății noastre. Sute de comentarii jignitoare, provenite de la ditamai adulții, au curs pe internet, arătând mult mai bine oglinda societății decât interviul cu un copil de 14 ani, a început Marian Godină mesajul.

El a continuat și i-a criticat pe cei care i-au adus replici negative fetei.

Mulți dintre cei care comentează agresiv își varsă, de fapt, propriile neîmpliniri. Sunt oameni stresați, nemulțumiți de viețile lor, de joburile lor sau de sistem, care găsesc în astfel de clipuri virale supapa perfectă pentru a-și descărca veninul fără să sufere consecințe.

Este și o doză uriașă de ipocrizie la mijloc. Mulți dintre ei probabil au eșuat în a-și ghida propriii copii sau au avut, la rândul lor, note proaste în școală, (aș paria pe asta la cum scriu) dar pe internet pozează în mentori riguroși și „salvatori ai națiunii”. .Revenind la fată, aceasta a fost brutal de sinceră, a spus că nu a făcut mai nimic la examen. Asta într-o societate plină de impostori cu doctorate copiate sau scrise de alții. De altfel, în cele câteva minute de interviu, domnișoara a răspuns sincer, spontan și a vorbit cursiv, fără dezacorduri și greșeli. Visul ei e să aibă propriul salon de pus unghii și gene. Nu a zis că vrea să devină chirurg sau să lucreze la NASA, a mai spus el.

În final, el a spus reacțiile adulților sunt mai îngrijorătoare decât declarația tinerei.

În concluzie, cursivitatea în exprimare, lipsa tracului în fața camerei și asumarea reflectă o formă de inteligență emoțională și abilități de comunicare pe care mulți copii de nota zece nu le au. ​Unghiile lungi și tatuajul la 14 ani au fost, evident, momeala perfectă pentru armata de experți în educație de pe Facebook, cei care înjură copii tot pe Facebook.

Trăim într-o cultură vizuală, în care adolescenții își caută identitatea prin estetică (adesea copiată de pe rețele sociale). Să transformi niște alegeri estetice adolescentine și o notă mică la un examen într-o sentință pe viață arată mult mai puțină maturitate decât cea a unui copil de 14 ani.

​Reacția acelor adulți este mult mai îngrijorătoare pentru viitorul țării decât nota 4 sau unghiile lungi ale fetei. Fata își poate schimba unghiile și poate învăța oricând dacă își propune asta. În schimb, caracterul acelor adulți care au ales să strivească public un copil este mult mai greu de corectat, a încheiat Marian Godină.

VEZI ȘI: Evaluarea Națională 2026 | Ziua și perla! Ce a spus această elevă din Vâlcea, după proba la matematică: „Subiecturile 3 le-am făcut și..”„Mâna broaștei s-a rupt”. Perlele de la Evaluarea Națională 2026 fac deliciul profesorilor

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