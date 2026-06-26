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Ce își dorește să facă după liceu eleva tatuată care a devenit virală la Evaluarea Națională? ”Minunat, nu am știut absolut nimic”

De: Denisa Crăciun 26/06/2026 | 09:17
Ce își dorește să facă după liceu eleva tatuată care a devenit virală la Evaluarea Națională? ”Minunat, nu am știut absolut nimic”
Ce vrea să se facă eleva care a devenit virală/ sursa foto: captură video Antena 1
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Evaluarea Națională a început oficial luni, 22 iunie, atunci când elevii au susținut proba la Limba și Literatura Română. Miercuri, 24 iunie, emoțiile au continuat la Matematică, iar perlele nu au întârziat să apară. Reacția unei eleve după probă a devenit virală în mediul online, însă în ciuda faptului că nu s-a descurcat atât de bine la examene, are planuri mari.

Evaluarea Națională este unul dintre cele mai importante momente din viața elevilor care încheie ciclul gimnazial. Unii dintre ei s-au descurcat de minune la cele două probe, la Limba și Literatura Română și la Matematică, în timp ce alții au fost puși în dificultate. De asemenea, mulți elevi au în această perioadă emoții cu carul, însă mai sunt exemple de copii care nu se simt copleșiți. În cea de-a doua categorie se plasează și fata care a devenit virală în mediul online, în urma reacției pe care a avut-o atunci când și-a dat seama că este filmată și întrebată cum s-a descurcat la examene.

Ce își dorește să facă eleva după liceu

Eleva a devenit virală în mediul online, după ce un reporter a abordat-o în curtea școlii. Aceasta s-a entuziasmat că o să apară la televizor și a vorbit despre cum s-a descurcat la examene. Tânăra a recunoscut cu zâmbetul pe buze că a fost pusă în dificultate de exercițiile pe care le-au primit, dar speră să ia măcar nota 4 sau 5.

A fost minunat, nu am știut absolut nimic. A fost minunat, doamna, a fost destul de greu, m-am descurcat și eu la câteva grile și la restul cu geometrie nu prea m-am descurcat. Sper că iau și eu 4,5, a declarat ea.

Ulterior, eleva a fost întrebată despre unghii, iar replica ei a devenit subiect de discuție în mediul online.

Minunate, vă plac? Am scris foarte frumos, zici că sunt Eminescu, a răspuns eleva.

În final, aceasta a vorbit despre visul ei. Eleva își dorește să meargă la liceu pentru a se specializa în igienă și frumusețe, ca mai apoi să aibă propriul salon, acolo unde vrea să facă unghii și gene.

Normal, pe igienă și frumusețe. Mi-ar plăcea să fac unghii, gene, păr, să am eu un salon micuț, drăguţ, cochet, a adăugat ea.

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