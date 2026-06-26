Evaluarea Națională 2026 | Ziua și perla! Ce a spus această elevă din Vâlcea, după proba la matematică: „Subiecturile 3 le-am făcut și..”

Evaluarea Națională a început oficial în data de 22 iunie, iar acum emoțiile sunt la cote maxime. Elevii vor primi rezultatele finale marți, 8 iulie 2026.

Evaluarea Națională este una dintre cele mai importante verificări pentru elevii care încheie ciclul gimnazial. Alături de ei, părinții și profesorii stau cu sufletul la gură până când vor primi rezultatele finale. Pentru unii elevi examenele au fost ușoare, iar pe alții i-au pus în dificultate. O elevă din Vâlcea a vorbit despre cum s-a descurcat la proba de la Matematică și a dezvăluit unde și-ar dori să învețe mai departe.

Ce a spus o elevă din Vâlcea, după proba la matematică

Emoțiile au fost la cote maxime în această săptămână. Elevii claselor a VIII-a au susținut probele pentru Evaluarea Națională. Luni, 22 iunie, aceștia au trecut de proba la Limba și Literatura Română, iar miercuri, 24 iunie, exercițiile de la Matematică le-au dat bătăi de cap, mai mult sau mai puțin. Vizibil emoționată, o elevă din Vâlcea a declarat după ce a ieșit din sala de examen că a fost o probă grea.

Bună ziua. A fost cam greuță. Subiectul trei subpunctele B. B-urile, sunt cam emoționantă. Îmi cer iertare dacă vorbesc greșit. Subiectul unu și doi a fost ușurel și subiecturile, subiectul trei A-urile le-am făcut. B-urile m-am încurcat puțin la exercițiile 4, 5 și 6, a spus eleva din Vâlcea.

De asemenea, fata a spus și care este nota pe care speră să o primească. Ea a estimat că va obține nota 8,50 . Întrebată unde și-ar dori să meargă mai departe, aceasta a declarat că vrea să se înscrie la liceul pedagogic. Visul ei este să devină educatoare.

Eu aș dori la pedagogic. Am dat probele la pedagogie, le-am luat și dacă intru acolo aș dori. Să mă fac educatoare, a mai adăugat eleva din Vâlcea.

Cum se fac înscrierile la liceu

Imediat după ce se dau rezultatele finale, marți 8 iulie, elevii trebuie să se înscrie la liceu. Aceștia vor fi nevoiți să completeze o listă cu liceele dorite, iar în funcție de media pe care o obțin în urma celor două probe de la Limba și Literatura Română și Matematică vor fi repartizați.

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