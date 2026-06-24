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Haos la Evaluarea Națională. Platforma Ministerului Educației a cedat, oamenii au fost blocați în școli ore întregi

De: Elisa Tîrgovățu 24/06/2026 | 12:31
Haos la Evaluarea Națională. Platforma Ministerului Educației a cedat, oamenii au fost blocați în școli ore întregi / Sursa foto: Pexels
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Evaluarea Națională a fost marcată de emoții puternice pentru elevi și de tensiune pentru părinți, într-un examen decisiv care stabilește traseul educațional către liceu după finalizarea clasei a VIII-a. Proba la limba și literatura română a avut loc luni, iar astăzi elevii au susținut testarea la matematică, a doua etapă importantă a evaluării.

La Școala Gimnazială nr. 195 din București, elevii au început să iasă din sălile de examen odată cu expirarea timpului alocat. Atmosfera a fost una mixtă, cu elevi bucuroși că au terminat proba, în timp ce alții își exprimau încrederea în rezultate foarte bune, iar părinții așteptau emoționați în curtea școlii.

Platforma Ministerului Educației a cedat și a generat întârzieri

În paralel, atenția autorităților și a profesorilor a fost îndreptată către funcționarea platformei Ministerului Educației, unde au apărut dificultăți la încărcarea lucrărilor scanate, ceea ce a generat întârzieri și a prelungit programul unor comisii de evaluare.

Potrivit informațiilor din prima zi de examen, unele cadre didactice au rămas în unitățile de învățământ mai multe ore pentru a încerca să finalizeze încărcarea digitală a lucrărilor, fără ca situația să fie complet rezolvată în timp util.

Pe de altă parte, elevii au declarat că speră la note mari, în special peste 9. Adolescenții sunt de părere că subiectele au fost accesibile și conforme programei școlare.

Sursa foto: Pixabay

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie, iar rezultatele finale, după contestații, sunt programate pentru 8 iulie, moment în care va fi stabilită ierarhia finală de admitere la liceu.

Situația legată de infrastructura digitală a readus în discuție necesitatea unor soluții mai stabile pentru gestionarea lucrărilor de evaluare la nivel național, mai ales în perioadele cu volum ridicat de date și presiune asupra sistemului.

Oficialii din educație sunt așteptați să ofere clarificări privind eventualele întreruperi și măsurile de prevenire a unor situații similare în sesiunile următoare ale examenului național, pentru a asigura o desfășurare cât mai eficientă a procesului de evaluare. Evaluarea continuă conform calendarului stabilit de Ministerul Educației național oficial.

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