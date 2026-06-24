Ce subiecte au picat la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile

Elevii de clasa a VIII‑a intră miercuri, 24 iunie, în a doua zi a Evaluării Naționale 2026, când este programată proba scrisă la matematică. Testarea verifică nivelul de pregătire acumulat în gimnaziu, cu exerciții și probleme din algebră, geometrie, funcții și interpretarea datelor, conform modelelor publicate de Ministerul Educației.

CANCAN.RO va publica subiectele imediat după ce Ministerul Educației le va face publice, iar în același timp vom pune la dispoziție și baremul oficial, împreună cu rezolvarea integrală.

Ce subiecte au picat la Matematică, la Evaluarea Națională 2026?

La proba de limba și literatura română au fost înscriși 148.268 de elevi, iar 4.551 nu s‑au prezentat. Patru candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă sau nerespectarea regulilor de examen, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației.

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate. Proba începe la ora 9:00, iar timpul de lucru este de două ore, calculate din momentul în care toți elevii au primit broșurile cu subiecte.

Lucrările se redactează cu pix sau stilou cu cerneală albastră, iar pentru desene și construcții geometrice pot fi folosite instrumentele permise de regulament. Orice semn distinctiv poate duce la anularea lucrării.

Structura testului de matematică include trei părți. Primul set de cerințe conține itemi obiectivi și exerciții scurte, axate pe calcule, proprietăți ale numerelor și interpretarea unor tabele sau diagrame.

Cum se rezolvau exercițiile

Al doilea subiect solicită aplicarea cunoștințelor de algebră și geometrie în probleme care cer demonstrații și utilizarea corectă a formulelor studiate. Ultima parte este dedicată cerințelor cu dificultate ridicată, unde elevii trebuie să prezinte rezolvări complete și argumentate.

Programa permite evaluarea unor noțiuni precum numere reale, rapoarte, proporții, procente, ecuații, funcții, elemente de statistică și probabilități, dar și concepte de geometrie plană și în spațiu. Pot apărea și situații practice care cer aplicarea matematicii în contexte apropiate de realitate.

Subiectele și baremele oficiale vor fi publicate în după‑amiaza zilei de examen, în jurul orei 15:00, pe platforma Ministerului Educației. Media obținută la Evaluarea Națională rămâne criteriul principal de admitere la liceu, iar după afișarea rezultatelor inițiale elevii își vor putea vizualiza lucrările și depune contestații.

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Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen