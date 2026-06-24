Acasă » Știri » Ce subiecte au picat la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile

Ce subiecte au picat la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile

De: David Ioan 24/06/2026 | 08:30
Ce subiecte au picat la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Ce subiecte au picat la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile. Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Elevii de clasa a VIII‑a intră miercuri, 24 iunie, în a doua zi a Evaluării Naționale 2026, când este programată proba scrisă la matematică. Testarea verifică nivelul de pregătire acumulat în gimnaziu, cu exerciții și probleme din algebră, geometrie, funcții și interpretarea datelor, conform modelelor publicate de Ministerul Educației.

CANCAN.RO va publica subiectele imediat după ce Ministerul Educației le va face publice, iar în același timp vom pune la dispoziție și baremul oficial, împreună cu rezolvarea integrală.

Ce subiecte au picat la Matematică, la Evaluarea Națională 2026?

La proba de limba și literatura română au fost înscriși 148.268 de elevi, iar 4.551 nu s‑au prezentat. Patru candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă sau nerespectarea regulilor de examen, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației.

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate. Proba începe la ora 9:00, iar timpul de lucru este de două ore, calculate din momentul în care toți elevii au primit broșurile cu subiecte.

Lucrările se redactează cu pix sau stilou cu cerneală albastră, iar pentru desene și construcții geometrice pot fi folosite instrumentele permise de regulament. Orice semn distinctiv poate duce la anularea lucrării.

Structura testului de matematică include trei părți. Primul set de cerințe conține itemi obiectivi și exerciții scurte, axate pe calcule, proprietăți ale numerelor și interpretarea unor tabele sau diagrame.

Cum se rezolvau exercițiile

Al doilea subiect solicită aplicarea cunoștințelor de algebră și geometrie în probleme care cer demonstrații și utilizarea corectă a formulelor studiate. Ultima parte este dedicată cerințelor cu dificultate ridicată, unde elevii trebuie să prezinte rezolvări complete și argumentate.

Programa permite evaluarea unor noțiuni precum numere reale, rapoarte, proporții, procente, ecuații, funcții, elemente de statistică și probabilități, dar și concepte de geometrie plană și în spațiu. Pot apărea și situații practice care cer aplicarea matematicii în contexte apropiate de realitate.

Subiectele și baremele oficiale vor fi publicate în după‑amiaza zilei de examen, în jurul orei 15:00, pe platforma Ministerului Educației. Media obținută la Evaluarea Națională rămâne criteriul principal de admitere la liceu, iar după afișarea rezultatelor inițiale elevii își vor putea vizualiza lucrările și depune contestații.

CITEŞTE ŞI: Cum se rezolvau subiectele la Evaluarea Națională 2026 la Limba română. Baremul explicat

Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
BAC-ul nu va mai fi așa cum îl știai! La ce materii se va da examenul de Bacalaureat, din 2030
Știri
BAC-ul nu va mai fi așa cum îl știai! La ce materii se va da examenul de Bacalaureat,…
Prima reacție a Poliției, după ce Toto Dumitrescu a fost internat la Obregia. Cum l-au găsit polițiștii
Știri
Prima reacție a Poliției, după ce Toto Dumitrescu a fost internat la Obregia. Cum l-au găsit polițiștii
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce răspuns a primit și ce sumă uriașă i s-a cerut, ca taxă de reziliere
Gandul.ro
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu...
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum...
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți ajunge gratis în California sau Germania
Adevarul
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți...
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Cornel Păsat trece printr-o perioadă dificilă. Fostul dansator, cu sănătatea în piuneze: „Nu prea reușesc să îi dau de capăt”
Click.ro
Cornel Păsat trece printr-o perioadă dificilă. Fostul dansator, cu sănătatea în piuneze: „Nu prea reușesc...
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
Digi 24
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
Cod Rutier 2026: Este legal să circuli vara cu anvelope de iarnă, la peste 30 de grade Celsius?
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: Este legal să circuli vara cu anvelope de iarnă, la peste 30...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
go4it.ro
Răsturnare de situație: Unde a apărut, de fapt, ciuma neagră
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce răspuns a primit și ce sumă uriașă i s-a cerut, ca taxă de reziliere
Gandul.ro
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași...
Tags:
ULTIMA ORĂ
BAC-ul nu va mai fi așa cum îl știai! La ce materii se va da examenul de Bacalaureat, din 2030
BAC-ul nu va mai fi așa cum îl știai! La ce materii se va da examenul de Bacalaureat, din 2030
Prima reacție a Poliției, după ce Toto Dumitrescu a fost internat la Obregia. Cum l-au găsit polițiștii
Prima reacție a Poliției, după ce Toto Dumitrescu a fost internat la Obregia. Cum l-au găsit polițiștii
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Anca Serea, după ce s-a spus că s-ar separa de Adi Sînă? ...
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Anca Serea, după ce s-a spus că s-ar separa de Adi Sînă? Imaginile au devenit publice
Mondialul 2026 bate record după record la goluri. Mingea oficială și Lionel Messi se află printre ...
Mondialul 2026 bate record după record la goluri. Mingea oficială și Lionel Messi se află printre explicațiile fenomenului
Taylor Swift și Travis Kelce, tot mai aproape de nuntă. Artista l-a susținut pe logodnicul său la ...
Taylor Swift și Travis Kelce, tot mai aproape de nuntă. Artista l-a susținut pe logodnicul său la un eveniment special din Nashville
Câte ore a învățat acest elev din Bacău pentru Evaluarea Națională de anul acesta. A recunoscut ...
Câte ore a învățat acest elev din Bacău pentru Evaluarea Națională de anul acesta. A recunoscut fără să ezite
Vezi toate știrile