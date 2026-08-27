Cu ce se ocupa Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu? Tânăra avea o meserie artistică

Victoria-Maria Ionescu, tânăra de 22 de ani, fiica fostului politician Cazimir Ionescu, a murit miercuri, 26 august, într-un imobil din comuna Mușătești, județul Argeș. Dincolo de numele familiei sale, Victoria își construise propriul drum și avea o pasiune pentru actorie, domeniu în care își dorea să își dezvolte o carieră.

Tânăra era studentă la actorie la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. Pentru Victoria, scena nu reprezenta doar un domeniu de studiu, ci direcția profesională pe care alesese să o urmeze.

La doar 22 de ani, aceasta făcuse deja primii pași în lumea teatrului și era implicată în proiecte artistice. Cei apropiați au descris-o drept o tânără care iubea actoria și care își dorea să interpreteze cât mai multe personaje.

Victoria se pregătea pentru un nou rol

Înainte de tragedie, Victoria-Maria avea în față un nou proiect artistic. Tânăra se pregătea să interpreteze personajul Natașa Rostova, din „Război și pace”, un rol care urma să reprezinte o nouă etapă în parcursul său artistic.

În același timp, mama Victoriei, Mihaela Ionescu, a publicat un mesaj în mediul online, după moartea fiicei sale. Aceasta a vorbit despre pasiunea tinerei pentru actorie și despre visul ei de a da viață unor personaje pe scenă.

„Victoria iubea actoria și visa să dea viață atât de multor personaje”, a transmis mama tinerei, care a amintit și faptul că fiica sa se pregătea pentru rolul Natașei Rostova.

Tragedia a venit însă într-un moment în care familia credea că tânăra începea să își găsească echilibrul. Victoria se confrunta cu probleme emoționale și urma un tratament, însă apropiații ar fi observat în ultima perioadă semne de ameliorare.

Înainte de tragedie, aceasta ajunsese la o fermă din comuna Mușătești, unde se afla de câteva zile. Tânăra fusese văzută ultima dată în viață în seara zilei de 25 august, în jurul orei 21:00.

A doua zi, în jurul orei 10:37, autoritățile au fost alertate, iar echipajele de intervenție au ajuns la imobil. Medicii nu au mai putut face însă nimic pentru a-i salva viața.

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Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani