Ema Oprișan și-a asumat noua relație! Gestul făcut de iubitul brunetei spune totul

Ema Oprișan și-a asumat noua relație! Gestul făcut de iubitul brunetei spune totul
Ema Oprișan/foto: Instagram
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Ema Oprișan pare să fi lăsat definitiv în urmă perioada complicată de după despărțirea de Răzvan Kovacs. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” și-a refăcut viața sentimentală, iar relația pe care o trăiește în prezent pare să avanseze într-un ritm tot mai rapid. După ce bruneta a ales să se afișeze alături de noul partener, și acesta a făcut un pas important în ceea ce privește expunerea relației lor.

Până de curând, Ema Oprișan a preferat discreția atunci când a venit vorba despre viața sa amoroasă. După separarea de Răzvan Kovacs, bruneta nu s-a grăbit să își prezinte public noul partener și a păstrat pentru o perioadă detaliile poveștii de iubire departe de atenția celor care o urmăresc în mediul online.

Gestul făcut de iubitul brunetei spune totul

Situația s-a schimbat însă în ultima perioadă. Ema a început să ofere tot mai multe indicii cu privire la faptul că în viața ei există un bărbat important, iar ulterior relația a fost asumată și public. Acum, cei doi au bifat un nou moment care arată că lucrurile dintre ei au devenit mai serioase.

Noul partener al Emei Oprișan a făcut un gest care nu a trecut neobservat de urmăritorii brunetei. Bărbatul a publicat pentru prima dată o fotografie în care apare alături de ea, oferind astfel un semn clar că nu mai există aceeași dorință de a păstra relația departe de ochii publicului.

Ema Oprișan și noul iubit/foto: Instagram

Imaginea îi surprinde pe cei doi în mașină, într-un moment relaxat. Bărbatul se află pe scaunul din față, în timp ce Ema este așezată pe bancheta din spate. Amândoi zâmbesc, iar fotografia transmite o stare de apropiere și bună dispoziție.

Povestea de iubire pe care Ema Oprișan o trăiește în prezent vine după o perioadă în care viața personală a brunetei a fost intens urmărită. Relația cu Răzvan Kovacs, începută și expusă în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, a ajuns în cele din urmă la final, iar separarea celor doi a reprezentat o schimbare importantă pentru amândoi.

După despărțire, Ema a trecut printr-o perioadă în care a preferat să se concentreze asupra propriei vieți și asupra lucrurilor care îi aduc echilibru. Apariția unui nou bărbat în viața sa a venit treptat, iar bruneta nu a oferit de la început foarte multe detalii despre relație.

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