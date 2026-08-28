Cod galben de vânt în mai multe zone ale țării. Rafalele pot atinge până la 70 km/h

Cod galben de vânt în mai multe zone ale țării. Rafalele pot atinge până la 70 km/h
Rafale de vânt puternic / Sursa foto: Social media
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 28 august 2026, două avertizări succesive de cod galben, care semnalează intensificări puternice ale vântului în mai multe zone din România.

Fenomenele sunt prognozate să se manifeste până sâmbătă seară, iar rafalele pot ajunge local la viteze de aproximativ 70 km/h. Potrivit meteorologilor, sunt afectate regiuni din estul și sudul țării, dar și zone din sud-vestul României.

Vânt puternic pe parcursul zilei de vineri

Prima atenționare de cod galben a fost emisă pentru vineri, 28 august, în intervalul 10:00 – 20:00. În această perioadă, vântul va avea intensificări în Dobrogea, în estul Munteniei, în sudul Moldovei, și local în sudul Banatului.

Vor fi rafale cu valori cuprinse între 50 și 70 km/h. Totodată, ar putea apărea dificultăți temporare în desfășurarea activităților în aer liber, deranjamente la rețelele de alimentare cu energie electrică sau prăbușiri de crengi și arbori.

Sursa foto: Social media

Rafale până sâmbătă seară, în județul Caraș-Severin

A doua atenționare de cod galben urmează să intre în vigoare vineri noaptea, la ora 20:00, și rămâne valabilă până sâmbătă, 29 august, la ora 18:00. Locuitorii din județul Caraș-Severin sunt vizați de această avertizare meteorologică. Potrivit ANM, vântul va bate cu putere și va înregistra rafale de 50 – 70 km/h.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vântul va sufla cu intensitate și în zonele din vestul și nordul țării, însă fenomenele vor fi mai puțin extinse. În aceste regiuni, rafalele vor ajunge la viteze de aproximativ 40–50 km/h.

Meteorologii avertizează că situația se poate modifica în funcție de evoluția condițiilor atmosferice. În cazul în care intensitatea fenomenelor va crește, ANM poate emite avertizări nowcasting pentru fenomene meteorologice severe, valabile pe termen scurt și pentru zonele afectate.

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