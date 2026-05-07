Ioana State a trecut prin 5 operații estetice dintr-un foc. Ce sumă amețitoare a scos din buzunar: „Am zis, dacă tot mă apuc, să le rezolv pe toate!”

Ioana State a devenit cunoscută publicului larg prin prisma aparițiilor sale din cadrul emisiunii iUmor, acolo unde publicul i-a remarcat umorul și spontaneitatea. Ulterior, cariera sa a luat amploare, iar aparițiile sale la tv au devenit din ce în ce mai frecvente. Recent, vedeta a decis să se transforme complet la capitolul fizic. După ce a slăbit un număr considerabil de kilograme, Ioana State a trecut pragul cabinetului medicului estetician și s-a tunat din cap până-n picioare! Comedianta a vorbit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre intervențiile pe care le-a suferit, dar și despre motivul din spatele lor.

Ioana State a trecut printr-o serie de intervenții estetice și a vorbit pentru prima dată despre schimbările majore prin care a trecut. Comedianta a decis să își transforme complet corpul, după o perioadă în care a slăbit considerabil. Inițial, Ioana a mers la medic cu intenția de a elimina surplusul de grăsime de la nivelul brațelor. În urma discuției cu specialistul, a decis să își remodeleze și alte zone ale corpului, precum sânii, posteriorul și abdomenul.

Ioana State s-a „tunat” din cap până-n picioare: „Am zis că dacă tot mă apuc, să le rezolv pe toate”

Cunoscuta comediantă a povestit pentru CANCAN.RO cum a luat decizia care i-a schimbat complet viața. Vedeta a explicat că transformarea sa nu a venit dintr-un gest impulsiv, ci a fost rezultatul unor ani întregi de schimbări fizice și a unei dorințe tot mai puternice de a-și regăsi încrederea și confortul în propriul corp.

„Nu mă așteptam niciodată că o să fac operațiile astea și atât de multe, însă povestea mea cu transformările fizice e mult mai veche. Începe încă din adolescență, pentru că am fost un adolescent obez și atunci pielea mea a fost întinsă la maximum. Am slăbit, m-am îngrășat, am avut de-a lungul timpului fluctuații de greutate. Am slăbit vreo 20 ceva de kg în ultima perioadă și am zis, băi, hai că tot m-am transformat, având și surplus de piele am zis, hai să rezolv cu brațele. Mă deranja inesteticitatea brațelor. Eu nu am făcut până la vârsta asta nicio operație, și cum m-am decis să mă operez la brațe și aș fi făcut prima operație din viața mea, am decis să-mi rezolv și sânii. Dacă nu fac acum cât sunt tânără și am 34 de ani, când să o fac?!”, a povestit Ioana State.

Intervențiile pe care le-a făcut bruneta sunt multe și complexe. A făcut un implant mamar și un lifting, BBL, abdominoplastie și brahioplastia, adică intervenția prin care se elimină surplusul de piele de la nivelul brațelor.

„Am decis să îmi rezolv complexele și traumele din copilărie prin care am trecut și cât de chinuită am fost psihic. Am văzut pe pagina domnului doctor Delbani rezultate ale unor abdominoplastii și m-am decis să fac și asta. Am zis, dacă tot mă apuc, să le rezolv pe toate! BBL și abdominoplastia au fost 1.800 euro, liftingul și implantul 6.600 de euro, brahioplastia 3.500 de euro, dar eu nu am plătit atât. Domnul doctor mi-a făcut un discount, recunosc, căci suntem prieteni”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Ioana este conștientă că nu avea neapărat nevoie de toate intervențiile, însă glumește și spune că BBL a ales să-l facă pentru a nu se pierde nimic. Totul s-a redistribuit strategic, într-un loc mai pe placul Ioanei.

„La consultație, domnul doctor mi-a spus că înțelege ce vreau și că se poate face totul sub aceeași anestezie, dar înainte de toate să-mi fac investigații. Așadar, mi-am făcut niște investigații complexe, de la ecografie cardiacă, capacitate pulmonară, absolut tot pentru a ne asigura că nu este niciun fel de risc. Sunt sănătoasă, așa că mi-am făcut intervențiile. BBL-ul l-am făcut pentru că era păcat, având grăsime proprie, să arunc țesutul meu. Până la urmă e grăsimea mea, am pus bani la ea. (n.r. râde) Și pentru un corp armonios că am 1,75, deci sunt destul de înaltă”, a spus ea.

Comedianta este pregătită pentru o nouă viață: „Voi accesa ținute mai îndrăznețe”

Cu toate că intervențiile nu au fost deloc ușoare, comedianta spune că și-a asumat din start tot procesul, iar motivația ei a fost mult mai profundă decât simpla dorință de a arăta bine.

„Am trecut ușor și peste dureri pentru că am și psihic puternic și am zis ok, mi-am asumat că o să mă doară și m-am pregătit psihic. Nu o să mă plâng pentru că eu prin activitățile mele de charity, ONG, știu ce înseamnă oamenii care se oprează de nevoie și mi se pare că l-aș mânia pe Dumnezeu să mă plâng pentru că m-am operat eu să arăt mai bine. Nu m-am operat de moft, ci ca să îmi îmbunătățesc starea psihică și să-mi rezolv niște probleme care mă chinuiau și mă limitau real. Am fost limitată din punct de vedere vestimentar, nu puteam purta ce îmi doream la emisiuni, căutam mereu variante care să-mi acopere brațele, iar asta era o limitare care îmi crea frustrare. Vedeam o rochie fără bretele sau o bluză cu spatele gol, nu puteam. Sânii se uitau în pământ, mâinile îmi atârnau. Voi putea să accesez alte ținute, nu o să mă îmbrac ca de Only Fans, n-am nimic cu fetele care fac asta, dar clar o să accesez altceva, ținute mai îndrăznețe. Poți să te expui și fără să fii vulgar”, a declarat Ioana pentru CANCAN.RO.

În prezent, Ioana se recuperează după intervențiile suferite, însă tratează această perioadă cu aceeași determinare cu care a luat decizia transformării. Deși procesul nu este unul ușor și implică, totodată, numeroase restricții, comedianta privește totul ca pe un pas firesc într-o etapă nouă a vieții sale și își continuă activitatea cu care ne-a obișnuit.

„Mi-am reparat corpul pentru mine, pentru că l-am chinuit cu slăbit și îngrășat, până la urmă am o singură viață. Am fost surprinsă de reacțiile pozitive ale oamenilor, m-au copleșit. Până acum o săptămână, mai postam poze cu mine de cum am slăbit și mă certau. Îmi ziceau că sunt mai simpatică atunci când eram grasă, dar am fost surprinsă să văd ce mesaje frumoase am primit. Mi-au dat o stare foarte bună. Sunt în proces de recuperare, mâine se împlinesc 3 săptămâni de când m-am operat. Nu am voie să fac mișcări bruște, nu am voie să car, să mă forțez și port pernă specială când mă așez. Vineri deja am spectacol. Mi s-a spus că primele trei săptămâni de la operație să mă recuperez, apoi pot să îmi reiau activitatea”, a mai declarat Ioana.

CITEȘTE ȘI: Dieta Ioanei State de la Asia Express 2024. Cum a reușit să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără niciun pic de sport

ACCESEAZĂ ȘI: Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”