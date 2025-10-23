Dieta Ioanei State de la Asia Express 2024. Cum a reușit să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără niciun pic de sport

Ioana State i-a uimit pe fani cu schimbarea radicală prin care a trecut. Comedianta a mărturisit cum a reușit să slăbească 17 kilograme fără să se înfometeze și fără să facă sport. Află în articol!

Ioana State obișnuiește să facă glume pe seama kilogramelor sale în plus în show-urile ei de stand up. Ei bine, de acum, comedianta va rămâne fără subiecte legate de această temă.

Dieta Ioanei State de la Asia Express 2024

Bruneta s-a decis în urmă cu 5 luni să facă schimbări importante în viața ei, printre care și un stil de viață mai sănătos și echilibrat.

Ioana State a mărturisit că a renunțat complet la zahărul procesat, a renunțat la sucuri și alcool și a înlocuit dulciurile cu fructe. De asemenea, ea a tăiat de pe listă făinoasele și produsele ce conțin gluten.

Astfel, în 5 luni, comedianta a reușit să slăbească 17 kilograme fără să facă sport și fără să se înfometeze.

„De pe la final de aprilie, început de mai, am zis: „hai să o iau treptat. Să încerc să mănânc sănătos. Care sunt chestiile cele mai rele? Zahărul, făinoasele…”. Mai auzisem și pe la prietene de gluten. Am început să evit și glutenul, neavând o intoleranță. Știam că este responsabil de balonare. Am căutat să mănânc cât mai sănătos, (…). Oricum eu nu eram cu pâinea, cu alcoolul nu am avut niciodată o rutină în care să consum în fiecare weekend sau seara, nu îmi place… Am băut mai multă apă decât beam. Chiar și când îmi comandam de pe aplicațiile de delivery prânzul, mă gândeam „de ce să îmi iau pizza sau paste, mai bine îmi comand edamame cu somon”. A fost un proces greoi. Am pierdut vreo 17 kilograme în cinci luni și jumătate, dar sănătos. Niciodată de când mă știu nu am slăbit atât de sănătos. Se simte cumva și la piele. E un rezultat de care sunt mulțumită prin prisma modului cum l-am obținut… Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte, a spus Ioana State.

