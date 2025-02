Întrebarea care a deraiat întregul interviu! Până acolo, ”standuperița” de la Răzvan și Dani era numai lapte și miere… I-a înghețat râsul și a părăsit-o umorul: ”Umbli cu pușcării d-astea…”

Avanpremiera de la Te cunosc de undeva s-a desfăşurat într-un cadru relaxat, cu o energie bună, majoritatea concurenţilor s-au întâlnit şi au schimbat opinii alături de prieteni din showbiz. Într-una dintre echipe însă, tensiunile au apărut după doar câteva zile de filmare. Spiritele s-au încins între Ioana State şi Tudor Ionescu chiar în timpul unui interviu pentru CANCAN.RO, iar finalul… Dar mai bine vă lăsăm să descoperiţi singuri în rândurile care încep să curgă!

Anul acesta alte opt echipe se luptă pentru a câştiga premiul de la TCDU. Noul sezon va fi cu siguranţă plin de surprize, iar dacă urmăriţi interviul integral pe care-l vom prezenta, o să înţelegeţi exact despre ce vorbim.

Ioana State şi Tudor Ionescu, „contre” la avanpremiera TCDU

Ioana State, cu hazul pe care şi noi credeam la un moment dat că-l are, a dat startul unor dezvăluiri din culise, dar discuţia a escapadat rapid. Actriţa i-a pus stop colegului de platou chiar în mijlocul unor dezvăluri de maaare interes!

CANCAN: Sunt sigură că o să ne distrăm în noul sezon Te cunosc de undeva, ziceţi-mi cum voi doi şi care e treaba.

Ioana State: Fiţi atenţi, în primul episod, vă spunem, deci ne-am primit puncte aşa: de la Mihai Petre…

Tudor Ionescu: Şi am fost amândouă…

Ioana State: Nu spune mă, nu spune!

Tudor Ionescu: Am fost amândouă, atât. În primul episod am fost amândouă.

CANCAN: Deci te-au luat din prima cu tocuri, machiaj, genuţe…

Tudor Ionescu: Ieri am filmat o altă doamnă…

Ioana State: Nu avem voie să spunem!!

CANCAN: Să ştii că de la Keo am aflat mai multe…

Tudor Ionescu: Stai puţin că nu ai înţeles, TCDU te ia din prima cu tot…

CANCAN: Cum a fost pentru voi experienţa primelor episoade?

Ioana State: Ne bucurăm de show, încercăm să nu ne supărăm, încercăm să nu ne entuziasmăm prea tare când luăm o notă bună că nu ştim când vine şi aia rea.

CANCAN: De ce v-a fost cel mai teamă?

Ioana State: Cel mai teamă ne-a fost că o să ne pice o piesă în chineză.

CANCAN: Şi cred că e greu de învăţat chineza într-o săptămână

Tudor Ionescu: Într-o săptămână? În câteva zile, nu ai o săptămână.

Colegul Capet a „salvat” situaţia

Spre bucuria actriţei, şirul de declaraţii explozive a fost întrerupt de Capet, coechipierul Doiniţei Oancea din acest sezon.

CANCAN: E în regulă, vino aici, haide, că ai mai făcut un interviu, dar nu e nicio problemă. Măi băiatule, tu aici vrei să le iei faţa oamenilor…

Capet: M-am gândit să le iau faţa măcar prin faţa camerei, că altfel oricum nu le-o iau, dar nu contează.

CANCAN: Minte, minte, mi-a zis mie că el câştigă…

Ioana State: E disperat să apară, oameni buni!

Capet: Pentru asta am venit să fac asociere de imagine cu Ioana, de asta am venit la acest concurs, ştiam că vine Ioana şi am zis, comunitatea mea cu comunitatea ei…

Ioana State: Se roagă de mine să mă tundă!

Capet: Şi ea nu vrea, nu se lasă!

Ioana State: „Dacă umbli cu puşcării d-astea cu mine…”

Iar acum vine partea cea mai interesantă a acestui material. În momentul în care a fost întrebată de plecarea de la Neatza a devenit irascibilă, probabil i s-a actrivat vreo traumă, altfel nu putem înţelege comportamentul nervos şi agitat pe care l-a avut Ioana State. Da, probabil mulţi nici nu ştiti că a făcut parte din gaşca matinalului de la Antena 1, asta pentru că a apărut în două, trei cadre şi nici atunci nu s-a făcut prea tare remarcată.

„Gurile rele” spun că acest comportament o caracterizează, unii spun că ar trebui să treacă muuulţi ani până să se cizeleze, mai ales că debutul în lumina reflectoarelor este destul de recent, noi însă am ascultat şi vă lăsăm pe voi să judecaţi cele ce urmează.

CANCAN: Cum a fost despărţirea de Neatza?

Ioana State: Ce despărţire?

CANCAN: Nu ai mai apărut în ultimul timp…

Ioana State: Când să mă mai duc şi acolo?

Tudor Ionescu: Stai să ne înţelegem, Neatza începe la ora 8, iar noi la 7:55 suntem la TCDU… Când să mai meargă…

CANCAN: Filmaţi de dimineaţă până seara?

Ioana State: Da.

Capet: Ea ne dă oricum Neatza la toţi acolo, e prima, deci săraca trebuie să ne trezească pe toţi oricum…

Ioana State: Auzi ce dramatic, cică despărţirea de Neatza.

CANCAN: Da, voiam să punem şi un emoticon care plânge, nu mă laşi să fac nimic…

Ioana State: Păi nu, dacă umbli cu puşcării d-astea cu mine, nici că îţi mai dau vreodată interviu, crede-mă!

