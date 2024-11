Tragedia care i-a marcat viața Ioanei State. A recunoscut tot în timpul filmărilor Asia Express de la Antena 1

Mane Voicu și Ioana State formează una dintre echipele de temut de la Asia Express. În timpul unei probe infernale de pe Drumul Zeilor, supranumită ”Regina autoironiei” a povestit unul dintre momentele care i-au marcat viața și copilăria.

În timpul filmărilor de la Asia Express, Ioana State nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a izbucnit în plâns. Comedianta. Tensiunile, adrenalina și dorința de a câștiga marele premiu au purtat-o prin toate stările posibile și a povesit unul dintre momentele care o sensibilizează cel mai tare. NU RATA: Ioana State, dezvăluiri fără perdea: “M-am întors la iubiții mei”. Participarea la Asia Express i-a adus succesul în dragoste

În timpul unei probe infernale de pe Drumul Zeilor, Ioana State și Mane Voicu au avut de așteptat ore întregi în traficul infernal din Indonezia. Nu la fel ca în alte dăți, acum au avut norocul să găsească mașină la autostop, însă, cum la acest nivel al competiției emoțiile și tensiunile sunt extrem de mari, comedianta reușește de fiecare dată să se relaxeze într-un mod unic: cântând.

După ce i-a încântat auzul șoferului care îi ducea la următoarea cursă – cu melodia ”Casa părintească nu se uită”, Iona State a avut un moment în care nu s-a putut abține din plâns. În timpul testimonialelor, aceasta a povestit drama prin care a trecut familia ei și motivul pentru care – de fiecare dată când cântă această melodie – se simte copleșită de emoții.

În cadrul unui interviu, Ioana State a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în adolescență. Lupta cu kilogramele în plus i-a marcat viața socială și a fost cât pe ce să-i afecteze și sănătatea emoțională și psihică.

„Nu e prima dată când vorbesc despre asta. Am mai făcut-o recent și într-un context diferit pentru a ridica un semnal de alarmă legat de afecțiunile psihice.Poate e mult să spun afecțiuni psihice, dar sunt foarte mulți tineri care intră în depresie sau dezvoltă tulburări de anorexie sau bulimie din cauza asta.

Eu am fost o adolescentă obeză. La 16 ani am atins apogeul greutății mele, 110 kg (…). Nu regret că am trecut prin toate astea pentru că am crescut ca un adult cu o maturitate aparte, un mod aparte de a reacționa la criticile celor din jur (…).Nu depinde starea mea de fericire de numărul de kilograme pe care îl am”, a spus Ioana State pentru catine.ro.