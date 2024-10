Ioana State, dezvăluiri fără perdea: “M-am întors la iubiții mei”. Participarea la Asia Express i-a adus succesul în dragoste

Întoarsă de ceva timp din Asia Express, acolo unde a stat mai bine de două luni pe Drumul Zeilor, Ioana State a fost prezentă la ziua lui Codin Maticiuc. Actrița de comedie a și jucat în câteva secvențe din noua producție Cursa, așadar nu avea cum să lipsească de la un eveniment atât de important. CANCAN.RO nu putea rata ocazia de a sta de vorbă cu cea despre care v-am divulgat în exclusivitate că a ajuns până în finala Asia Express. Și, în cadrul discuției, am aflat cât de mult i-a crescut popularitatea Ioanei după participarea la emisiunile Antenei 1, are o listă lungă de potențiali iubiți, dar și de ce s-a separat de Mane Voicu după Asia. În plus, fire sinceră și directă, stand-upperița a vorbit și despre comentariile negative pe care le primește de la public.

Pe Ioana State am ajuns să o vedem în multe ipostaze: de la fata timidă care spunea pentru prima dată glume pe o scenă, la femeia luptătoare care este pregătită să înfrunte orice obstacol îi pregătește competiția Asia Express. Bruneta nu se ferește să spună lucrurilor pe nume și să facă lucruri mai puțin convenționale, indiferent de reacțiile oamenilor. Publicul îi apreciază sinceritatea și naturalețea, dar printre urmăritorii ei mai sunt și cârcotași care așteaptă orice ocazie pentru a o pune la punct. Chiar recent, actrița a primit comentarii răutăcioase. Iată cum le răspunde haterilor.

Ioana State: „El s-a întors la iubita lui, eu la iubiții mei…Să vedem ce trag la pufuleți”

CANCAN.RO: Prieteni, distracție, toate bune și frumoase, este și normal, îl sărbătorim pe Codin. Și apropo de filmul Cursa, spune-mi dacă ești genul care conduce cu viteză?

Ioana State: Nu. Eu sunt o persoană foarte responsabilă și precaută din punctul asta de vedere. Sunt de trei ori mai responsabilă când am persoane în mașină și eu sunt la volan. Nu pot să zic că sunt neapărat în energia filmului, dar îmi place și îl voi urmări cu drag. Știu scenariul, știu ce se întâmplă, am participat la filmări, fiind și eu parte din ce se întâmplă, dar tot sunt curioasă să văd produsul final și să văd cum se așază pe marile ecrane.

CANCAN.RO: Nu ți-ai consumat toată energia în Asia? La cât ai alergat acolo, și la câte probe ați făcut și la câte nebunii vi s-au întâmplat, mai ai nervi?

Ioana State: Am consumat energie în Asia, dar m-am și încărcat cu foarte multă energie bună pentru că ne ajutau oamenii cu căldura lor, cu energia lor. Reușitele pe care le aveam, clasare bună în vreo cursă, faptul că depășeam momentele grele și condițiile…de fapt, ce condiții că nu erau. Eram total privați de orice urmă de confort și privați de rutina noastră, dar cu toate astea am rezistat până în etapa a cincea. Suntem mândri de parcursul nostru de până acum, atât eu, cât și colegul meu Mane, care este pe aici pe undeva, a venit și el.

CANCAN.RO: Nu mai stați împreună? Gata?

Ioana State: Nu mai, el s-a întors la iubita lui, eu m-am întors la iubiții mei. Mă rog, la potențialii iubiți.

CANCAN.RO: Ai ochit pe cineva pe aici?

Ioana State: Nu, aici sunt prietenă cu toată lumea.

CANCAN.RO: Cum este bărbatul care ar putea să o cucerească pe Ioana?

Ioana State: Trebuie să fie om și atât. Bineînțeles că am și eu pretențiile mele, să am cu cine sta de vorbă, să fie un om cu o perspectivă de viitor care își dorește mai mult de la viață. Când spun mai mult nu mă refer la lucruri materiale, ci la un om care să muncească, să evolueze sau să fie deja bine, să fie un om matur și cam atât că mai încolo cine știe ce tragi la pufuleți.

Comedianta pusă la punct de hateri după emisiune: „Nu-mi place să vorbesc picior peste picior”

CANCAN.RO: Mi-a plăcut mult cum ai punctat pentru că practic ai devenit cunoscută destul de repede, fulminant putem spune. Cum ai simțit că ți-ai schimbat viața?

Ioana State: A fost un parcurs. Într-adevăr participarea la iUmor mi-a oferit expunere la acel moment, după care a depins de mine să muncesc și să văd dacă sunt făcută pentru scenă. Apar reacții, dar nu reacții de care să mă tem pentru că sunt un om normal, nu sunt o persoană controversată și nu îmi este teamă să mă expun. Nu am secrete, nu am lucruri de care să mă rușinez. Sunt o fată simplă, muncitoare.

CANCAN.RO: Și asta poate fi o controversă pentru că, în momentul în care oamenii văd un om atât de real care mai spune câte un cuvânt nelalocul lui, care are o reacție nu cum suntem obișnuiți să vedem la televizor așa, stârnește controverse.

Ioana State: Da, dar nu mă tem. Mie nu îmi place să vorbesc picior peste picior așa. Știu să vorbesc, am făcut o școală, lucrez în mediu și de business, și de artă, așa că nu ar fi o problemă. Dar prefer, ca atunci când sunt într-un reality-show, să fiu eu autentică așa cum sunt cu prietenii mei și cu familia mea. Nu tot ce apare la TV ar trebui să fie ca scos din cutie. Mi se pare că ne îndepărtăm prea mult de autenticitate și este foarte greu de păstrat.

CANCAN.RO: Oamenii nu înțeleg și mai dau și comentarii, mai puțin plăcute, de hate.

Ioana State: Vreau să se înțeleagă că acele comentarii sunt cazuri destul de izolate. Majoritatea mesajelor și comentariilor pe care le primesc, sunt de la oameni educați, care știu să-și expună părerea cu bun simț. Există și categoria de care nu ne putem feri și dacă nu ar exista ei, nu am ști să îi apreciem pe cei care știu să spună cuvinte frumoase, să îți dea curaj, să te susțină.

