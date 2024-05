Dezvăluiri suculente în primul interviu al Ioanei State, finalista Asia Express, după întoarcerea în România: ”Am câțiva iubiți care m-au așteptat!” + Legătura cu Mane

CANCAN.RO a reperat-o pe Ioana State imediat după întoarcerea de pe Drumul Zeilor, unde a stat plecată nu mai puțin de două luni. Sursele noastre susțin că ar ajuns chiar până în etapa finală, alături de Mane Voicu, secret pe care vi l-am divulgat, în exclusivitate, acum aproximativ o lună (DETALII AICI). Prin urmare, expertiza comediantei este una cât se poate de serioasă, deci interviul savuros oferit de aceasta vă va stârni râsul și curiozitatea.

Au ieșit la iveală mai multe detalii insolite despre show-ul de la Antena 1, printre care și dificultățile pe care le-au avut de înfruntat concurenții. Norocul Ioanei State a fost însuși coechipierul Mane Voicu, susține aceasta, relația lor fiind pusă atent sub lupă.

Ioana State face destăinuiri din culisele celui mai nou sezon al aventurii Asia Express: „Te duci să fii viking cu fustă, ca femeie!”

CANCAN.RO: Se va difuza din toamnă Asia Express?

Ioana State: Sperăm cât mai repede, abia aștept, pentru că am impresia că a trecut o viață de atunci. Timpul are alte dimensiuni când ești în Asia Express, uiți seara ce ai făcut dimineața, se întâmplă totul într-un ritm alert, și chiar dacă devine o rutină la un moment dat, indiferent cât stai acolo, e foarte greu să îți aduci aminte. În primul rând, ca trăiri, ca emoții, e o presiune mare, din toate punctele de vedere.

CANCAN.RO: Ce a fost cel mai greu, în definitiv? Unu, abstinența de telefon, doi, faptul că a trebuit să-l suporți pe Mane atât de mult timp, trei, dieta deficitară sau somnul în condiții ce nu seamănă cu cele de acasă?

Ioana State: Cred că partea cu somnul a fost cea mai grea, o să vedeți când se va difuza emisiunea de ce am avut parte de odihnă foarte puțină. Și pentru că zilele erau foarte lungi, dar am avut niște factori care nu ne-au lăsat să dormim. Ne-am odihnit foarte puțin, tocmai asta a făcut ca experiența să fie destul de grea. La partea cu mâncarea, nu mi-a fost foarte greu, m-am întors cu același număr de kilograme.

CANCAN.RO: Ai avut căderi nervoase, plâns, dor de casă?

Ioana State: Am trecut prin toate stările posibile, cam asta înseamnă Asia Express, e un roller coaster de emoții. În show, nu știu dacă am fost machiată de trei ori, nici nu-ți vine să te machiezi la 50 de grade, nu te duci în Asia Express să fii frumos. Te duci să fii viking cu fustă, ca femeie. Mi-a fost greu, eu n-am vreo siluetă, nu sunt vreo persoană pregătită din punct de vedere fizic. Dar m-am descurcat destul de bine, am început să plâng când n-am putut să mă descurc, după care m-am ridicat, mi-am șters mucii și am continuat.

Adevărul despre relația cu Mane Voicu, recunoscut de finalista de pe Drumul Zeilor: „Oricât ai încerca să disimulezi o legătură ascunsă, camera te vede!”

CANCAN.RO: Care a fost femeia dintre voi, tu sau Mane?

Ioana State: Eu cred că mai mult Mane, așa i-am tot reproșat. Dar aș vrea să las să se vadă asta. Ne-am certat, i-am spus de multe ori «prințesa mea». Dar cu Mane chiar am făcut echipă extraordinară, mă bucur că ne-am găsit să facem echipă în asta, ne cunoșteam de ceva vreme, știam care e efervescența dintre noi și că ne cunoaștem, ne știm butoanele unuia celuilalt. Și atunci, am funcționat destul de bine.

CANCAN.RO: A sunat interpretabil asta cu butoanele…

Ioana State: Hai că îți explic, eu cu Mane ori suntem ca două femei, ori ca doi bărbați. Pentru mine, e verișoara mea retardată, eu pentru el sunt unchiul de la țară. Asta este relația dintre mine și Mane. Ne înțelegem atât de bine, încât noi nu ne percepem sexual în niciun fel. El are o iubită acasă de trei ani, eu am câțiva iubiți care de-abia m-au așteptat. O să vedeți, dacă ascunzi ceva, se simte, camera te vede. Oricât ai încerca să disimulezi o legătură ascunsă, n-ai cum, când ești filmat 24/24, nu ai cum să ascunzi. Și am plecat total relaxați, din punctul ăsta de vedere.

Comedianta a făcut show ca pe scena de stand-up comedy: „Dacă zic că m-am întors însărcinată, și nu cu Mane, s-a terminat!”

CANCAN.RO: Pe lângă voi, ce echipă ți se pare că a fost puternică?

Ioana State: Toate echipele care au fost în Asia Express au fost strong deodată cu decizia de a merge acolo, la cât de greu a fost acest lucru. Dar vreau să fie o surpriză pentru toată lumea, vă garantez că e un sezon pe cinste, cu toate tipologiile posibile de oameni. E și cârcotă acolo, sunt și plânsete, crize de isterie, bătăi, cazmale, topoare.

CANCAN.RO: Cine s-a bătut?

Ioana State: Fac și eu un pic de marketing acum. Dacă zic că m-am întors însărcinată, și nu cu Mane, s-a terminat!

