Ioana State, finalista ”Asia Express”, face un casting-fulger pentru viitorul iubit. Deși este tânără, talentată și extrem de carismatică, comedianta este singurică! Așadar, astăzi face preselecții pentru sufletul său pereche, alături de CANCAN.RO. Ioana nu are mari pretenții, ba dimpotrivă, știe exact ce vrea de la un bărbat!

”Cu dragostea stau minunat. Sunt liniștită și singură, nu-mi face nimeni viața grea! Nu stau să mă uit: mi-a dat prostul ăla seen? Cu cine o umbla? Pe unde o fi? E bine așa! Nu am nevoie de cineva în viața mea! Când o să am, o să vă chem pe voi să facem un casting! Fizic, minimum 1,9m, maximum 2m, brunet, să aibă toți dinții, să nu se uite câș. Să fie un om cu simțul umorului, să râdă la glumele mele proaste, că fac și multe glume proaste, să mă înțeleagă și să fie comunicativ. Să vorbească, dar nu mai mult decât mine! Să aibă și el un loc de muncă, să nu ma caute de țigări prin geantă sau să-mi ceară un milion până luni! Am văzut astea în jurul meu și le-am transpus în materiale de stand-up. Momentan, sunt bine! Am familie, am prieteni, am admiratori! Sunt acolo la intrare, nu i-ai văzut?”, spune Ioana State, râzând.

Ioana State, despre ”Asia Express”

După cum vă dezvăluia CANCAN.RO în urmă cu doar câteva săptămâni, Ioana State este finalistă ”Asia Express”, dovadă că a făcut o figură extrem de bună alături de prietenul său, Mane Voicu. Determinarea, munca în echipă și curajul i-au dus pe cei doi în marea finală, dar nu le-au adus și marele premiu, din păcate. După cum CANCAN.RO v-a spus deja, câștigătorii noului sezon sunt Nicolai Tand și Sorin Brotnei.

În ciuda faptului că a fost atââât de aproape de marele premiu, dar nu a reușit să plece cu el acasă, Ioana State remomorează cu drag clipele trăite în cadrul emisiunii.

”Asia Express a fost o perioadă pe care aș repeta-o. Și foarte grea, dar și foarte frumoasă! Un proiect mare! Mulți oameni muncesc ca noi să fim în siguranță! Mi se face pielea de gâină, am flashback-uri cu multe momente trăite acolo, și emoționante, și grele, și momente în care am simțit că nu mai pot să continui! Abia aștept să se difuzeze din toamnă, ca să retrăiesc tot ce s-a întâmplat acolo”, povestește Ioana.

Ce ar schimba dacă ar putea da timpul înapoi?

”Am fost eu, am depășit multe limite, mi-am dat seama că sunt mai puternică decât credeam. Nu aș schimba nimic din ce s-a întâmplat nimic din ce s-a făcut acolo. Nu mă mândresc cu unele reacții pe care le-am avut acolo, deși nu m-am făcut de râs, am fost om! A fi om înseamnă să ai și momente în care să te enervezi, în care ești isteric. Toate lucrurile care s-au întâmplat acolo așa au fost să fie. Îmi asum toate reacțiile de acolo”, încheie Ioana State.

