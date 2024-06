Ioana State promite show total la difuzarea emisiunii Asia Express, unde a participat alături de Mane Voicu. Însă până în toamnă, când se va vedea la TV, comedianta face ravagii prin declarațiile oferite în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Show ca pe scena de stand-up comedy, nu alta! Mai în glumă, mai în serios, vedeta vorbește deschis despre locurile și experiențele care au format-o, un aspect important fiind viața la țară, trăită de Ioana în copilărie.

Ioana State glumește pe seama obârșiei sale: „Am rugat un vecin să-mi închidă găinile ca să vin la eveniment!”

CANCAN.RO: Anunț că Ioana State este și în realitate așa cum o veți vedea la Asia Express!

Ioana State: Femeie asumată, sunt un om foarte sincer. Sunt o fată simplă, de la țară, am rugat un vecin să-mi închidă găinile ca să vin la eveniment, să aibă grijă de ele, să nu le mănânce vulpea, că stau lângă pădure.

CANCAN.RO: Chiar ești de la țară?

Ioana State: Da, și îmi place asta. De acolo vine foarte mult din umorul meu. O doză foarte mare de umor e de la țară, de acolo am rădăcinile astea – glumele pe care le livrez, felul în care le spun. Am atitudinea unui om dintre oameni. O să fiu un fel de mătușa Aurica, la bătrânețe.

CANCAN.RO: Deci glumele provin din experiența ta de viață. Mulgeai și vaca?

Ioana State: Nu mulgeam vaca, dar aveam grijă să mănânc tot ce dă vaca. Bunicii mei aveau animale, când trăiau. Am crescut foarte frumos la țară.

Mane Voicu și coechipiera anunță show total la Asia Express: „Prefera să-i zic două înjurături și să-i dau una după ceafă, decât să-l toc psihic!”

CANCAN.RO: Cum au reacționat ai tăi când le-ai zis să pleci, dar cum vor reacționa și când o să aibă loc difuzarea?

Ioana State: Părinții mei s-au bucurat foarte mult pentru mine, pentru că știau că-mi doresc. M-au văzut un pic speriată, dar cred că mamei o să-i placă de mine. Pentru că sunt copilul ei și chiar dacă acasă nu-i convine ce atitudine am și mă mai contrazice, eu cred că o să fie mândră că am fost acolo fix cum sunt eu în viața de zi cu zi. M-am enervat, am avut și eu niște ieșiri acolo, dar nu ceva care să mă scoată din limita bunului-simț.

CANCAN.RO: Nu ai fost licențioasă?

Ioana State: Nu am fost licențioasă, dar felul în care l-am certat pe colegul meu, cred că prefera să-i zic două înjurături și să-i dau una după ceafă, decât să-l toc psihic cu reproșuri. Sunt rea de gură, mai ales când mă enervez, le am și eu pe ale mele.

Comedianta nu are o relație, dar impune condiții pentru pretendenți: „Nu-mi fac relație pentru sex!”

CANCAN.RO: Ioana, data trecută ne spuneai în glumă că te-au așteptat iubiții acasă, de la Asia Express. Realist vorbind, e cineva în viața ta?

Ioana State: Nu e nimeni în viața mea, doar familie, părinți, câțiva prieteni.

CANCAN.RO: Ce trebuie să-ți spună un băiat la prima întâlnire?

Ioana State: În primul rând, trebuie să știe cum să mă cucerească. O vită gătită corect poate fi cheia către inima mea.

CANCAN.RO: Nu crezi că bărbații care ar sta cu cineva care activează în domeniul comediei, se pot teme că experiențele lor sexuale sunt divulgate pe scena de stand-up, sub formă de glume?

Ioana State: Nu există așa ceva, eu nu-mi fac relație pentru sex, dragă. Îmi fac să am un suflet cald alături de mine, cu care să împart facturile și problemele.

Ioana State glumește cu privire la remunerația de la Asia Express: „M-am dus gratis, n-am fost pe bani acolo!”

CANCAN.RO: Chirie mai ai?

Ioana State: Nu mai am, sunt patroană, ce dracu’?!

CANCAN.RO: Și înainte de Asia erai sau ai făcut achiziția acum, după ce ai primit banii?

Ioana State: N-au dat, dar m-am dus gratis, n-am fost pe bani acolo. Voluntariat, tu știi că eu sunt și cu spitalele, cu astea, fac foarte multă caritate și am zis să dau o mână de ajutor. M-am dus din proprie inițiativă, nici măcar nu m-au chemat.

CANCAN.RO: S-au trezit cu tine la aeroport?

Ioana State: Am stat la business, acolo și-au dat seama că am venit.

CANCAN.RO: Vara asta pe unde ne vedem?

Ioana State: Încă nu mi-am făcut programul pentru festivaluri, dar sunt săptămânal în cluburile de comedie, în aproape orice zi a săptămânii, la The Fool, Comics, 99, umblu peste tot. Și pot să mă văd cu oamenii care vor să râdă. Eu lucrez continuu la glume, să scot mereu ceva nou. Și abia aștept să-i fac fericiți, că și ei mă fac pe mine fericită, că își cumpără bilete și eu am bani de rujuri, cu care nu mă dau.

