Adrian Nartea, primele declarații după întoarcerea de la Asia Express. Ce s-a întâmplat când a ajuns acasă? “Efectiv, m-am pus în genunchi!”

Participarea lui Adrian Nartea la Asia Express a fost o premieră pentru viața lui de familie, înregistrând astfel cea mai lungă perioadă în care a lipsit de acasă, respectiv aproximativ 2 luni. Actorul a făcut primele declarații pentru CANCAN.RO, despre experiența trăită pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia, unde s-a filmat noul sezon al celui mai dur reality-show, difuzat din toamnă la Antena 1. Adrian Nartea a stat liniștit la filmări, știind că fetele lui sunt pe mâini bune, mai ales că soacra lui s-a mutat temporar la București, pe perioada absenței lui de acasă.

Adrian Nartea a făcut echipă în noul sezon Asia Express cu Cosmin Vîjeu, colegul lui de la teatru, cunoscut și ca nepot al actriței Monica Davidescu. Ca multe vedete care au acceptat provocarea Antenei 1 de a-și testa limitele, Nartea se înscrie în categoria celor care afirmă că experiența trebuie trăită o dată în viață.

“A fost foarte mișto, este o experiență care îți schimbă efectiv viața. Te scoate foarte mult din zona de confort, cea mai mare necunoscută am fost eu, pentru că te pui în niște situații cu care în mod normal nu prea te-ai întâlnit și atunci Asia express îți oferă un context în care poți să te descoperi mult mai mult pe tine.

În toate țările în care am fost – Thailanda, Malaezia, Indonezia – absolut ăsta a fost răspunsul tuturor, chit că erau budiști, musulmani sau hinduși. Toți ziceau: “Nu mai îmi mulțumiți atât de mult, pentru că eu nu o fac neapărat pentru voi, eu o fac pentru sufletul meu, pentru că știu că faptele bune mă înnobilează și se vor întoarce într-un fel sau altul”.

Asta era pilda pe care, de fiecare dată, o primeam când ne simțeam efectiv îndatorați tuturor celor care ne cazau sau ne luau cu autostopul sau ne făceau un favor. Este vorba de relația interumană care practic îți face să dispară orice fel de limitare și barieră, cum ar fi cultura sau cum ar fi limba”, ne-a povestit Nartea.

CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO ARE PRIMELE IMAGINI DE LA PLECAREA CONCURENȚILOR LA SHOW-UL DE PE ANTENA 1. S-A FORMAT, DEJA, PRIMA BISERICUȚĂ LA ASIA EXPRESS!

Adrian Nartea: “Pot să spun că am o rezistență mai mare la scârboșenii”

A apreciat amabilitatea localnicilor și dorința lor de a ajuta, chiar și în situațiile în care nu aveau mașină și a admis că probele din concurs i-au supus la tot felul de situații și provocări la care nu așteptau și care le-au scos în evidență vulnerabilitățile.

“Evident sunt situații și situații, nu ai cum să nu te pierzi cu firea. Cât de zen să fii? Normal că te pierzi cu firea! Important este cum îți regăsești echilibrul după aceea și cât de repede. Situațiile sunt de așa natură și atât de bine gândite, încât indiferent de cât de bine pregătit ești, clar vine o probă în care nu ai fost deloc pregătit, adică e atât de divers. Adică ai probe pe chestii fizice, unde te simți în stare, după care ai probe, la care ai carențe. Toți am mâncat scârboșenii. A fost un efort la comun, dar, într-adevăr eu pot să spun că am o rezistență mai mare la scârboșenii”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Adrian Nartea.

Adrian Nartea: “După atâta vreme, Petra a mai crescut cu 2 cm cred, Mara s-a făcut mai domnișoară”

Luna trecută, echipele de la Asia Express s-au întors acasă, după aproape două luni petrecute pe continentul asiatic. Adrian Nartea a avut parte de o primire emoționantă în rândul familiei, fiind cea mai lungă perioadă în care a stat departe de fetele lui – Mara și Petra – dar și de soția sa, Alina Ferinceac.

“Primirea a fost…cu lipici, nu se mai dezlipeau de mine. Momentul în care m-am întors a fost minunat, efectiv m-am pus în genunchi ca să fiu la nivelul lor, au venit și m-au doborât. Săraca, Alina, nu mai avea loc și a așteptat ca ele să se liniștească ca să pot să mă iau în brațe și cu Alina.

A fost emoționant momentul. După atâta vreme Petra a mai crescut cu 2 cm cred, Mara s-a făcut mai domnișoară, adică lucrurile au fost așa, uau, unde am fost? Adică am fost într-o capsulă a timpului, efectiv așa am simțit”, a povestit, Adrian Nartea pentru CANCAN.RO.

Actorul nu le-a ascuns fetelor sale motivul pentru care a lipsit de acasă, chiar dacă mezina este destul de mică. “Copiii nu se păcălesc, pentru că dacă îi păcălești ceea ce simt ei o să vină în contradictoriu cu ceea ce le spui și atunci le creezi efectiv o altă lume și nu e corect pentru nimeni. Le-am spus adevărul, ele au înțeles, Mara bineînțeles că e mai mare a înțeles, știa că e pentru televizor. Mă mai văzuse la televizor și știa că tati e actor și că asta face. Petra a înțeles că tati a plecat într-o aventură și se întoarce. Important este să știe că tati se întoarce”, a adăugat actorul.

Adrian Nartea: “Soacră mea a fost cea care și-a sacrificat gospodăria de la Suceava și a venit și a stat mult cu fetele”

Aproximativ două luni actorul a fost plecat pe Drumul Zeilor, Asia Express fiind proiectul care l-a ținut cel mai mult timp departe de familie. Până acum, Nartea a fusese plecat de acasă maximum 2 săptămâni pentru diverse proiecte în care s-a implicat. Știind de la început că e vorba de o durată mai mare, în care va fi absent, actorul s-a asugurat că soția lui va avea ajutor cu copiii.

“Dacă era ceva, eu aș fi fost anunțat oricum oricând de producție. Producția informa familia acasă că totul e în regulă și atunci lucrurile au fost foarte ok și în control și eu aveam liniștea asta că ele sunt ok și că dacă se întâmplă ceva, voi ști clar și voi avea tot ajutorul și tot sprijinul. Slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic”, a punctat el.

Mai mult, îi este recunoscător soacrei sale, care s-a mutat în București pe perioada în care el a fost plecat la filmările pentru Asia Express. “Soacră mea a fost cea care și-a sacrificat gospodăria de la Suceava și a venit și a stat mult cu fetele. Maică-mea de la Brașov are altă nepoată în sarcină cum ar veni, nu e că nu ar fi venit și ea, dar nu a fost nevoie. Dar da, acasă, Alina practic a fost cu mama ei, au făcut acolo un cuibușor. Mai ales pentru fete a fost foarte important, pentru că ele se joacă cu bunica lor și sunt foarte liniștite în prezența ei”, a completat Adrian Nartea.

NU RATA: EI SUNT FINALIȘTII ASIA EXPRESS! S-A COMPLETAT LISTA ELIMINĂRILOR DE LA SHOW-UL ANTENEI 1 ȘI…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.