Irina Fodor se simte bine în familia Asia Express, vedeta bifând deja al patrulea an la cârma celui mai dur reality-show din România, care va fi difuzat din toamnă la Antena 1. Ca în fiecare sezon, vedeta petrece 2 luni departe de casă, de această dată filmările pe Drumul Zeilor s-au desfășurat prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Prezentatorea TV a făcut primele declarații, pentru CANCAN.RO, despre noul sezon al emisiunii, outfiturile atent alese care au ocupat nu mai puțin de 5 bagaje, dar și ce ritual și-a creat pe perioada deplasării între localități.

Irina Fodor are pe mână cele mai importante proiecte ale Antenei 1, ea fiind amfitrioana emisiunii culinare Chefi la cuțite, dar și a reality-show-ului Asia Express. Mai are câteva săptămâni de concediu, după care reintră în ritmul alert al filmărilor. Am întâlnit-o la deschiderea MoBU, cel mai mare târg de artă contemporană din Europa Centrală și de Est, care a avut loc la Romexpo.

CANCAN.RO: Suntem în mediul perfect pentru un consumator de artă. Ce preferințe ai pe zona asta?

Irina Fodor: Încă mă construiesc pe zona artelor. Ai tot timpul ceva de învățat, acesta este motivul pentru care sunt aici. Îmi place să îmi deschid un pic mintea, îmi place să-mi lărgesc un pic orizonturile, îmi place să văd ce se întâmplă nou, îmi place să mă bucur de culoare, să mă bucur de creativitatea unor artiști atât de talentați. Și este și o relaxare, o ieșire din cotidian binevenită, pentru că suntem prinși constant așa în ritmul vieții de zi cu zi. Totul este despre trafic, job, plătit întreținerea. E bine să ne mai desprindem un pic așa cu picioarele de pe pământ din când în când, într-un fel atât de frumos, pentru că e alt gen de a ieși din realitate.

Irina Fodor a purtat 62 de ținute la Asia Express

CANCAN.RO: Pentru tine înțeleg că a început vacanța. S-au terminat filmările la Chefi la Cuțite. Asia Express noul sezon va fi difuzat în toamnă. Ai o binemeritată vacanță de câteva luni?

Irina Fodor: Nu exagera. Nu sunt câteva luni, sunt de fapt câteva săptămâni, pentru că începem din nou să filmăm Chefi la Cuțite sezonul 14 în curând, mai sunt câteva săptămâni și tot așa. Ritmul este susținut de filmări.

CANCAN.RO: Legat de Asia Express, trebuie să te întreb de ținutele pe care le vom vedea în noul sezon. În general, cam cu câte bagaje pleci?

Irina Fodor: Sezonul acesta am plecat cu mai puține bagaje decât sezonul trecut, pentru că am mers la cald, unde rochiile sunt mai micuțe, pantalonii scurți ocupă mai puțin loc în bagaj și am avut doar vreo 5. Sezonul trecut am avut 7. Cam așa stă situația la mine. Anul acesta am avut 62 de zile de filmare și gândește-te că în fiecare zi îmi trebuie altă ținută. La un calcul simplu, să tot fie vreo 50 plus.

CANCAN.RO: Trebuie să ai și niște rezerve în caz că se întâmplă vreun accident vestimentar.

Irina Fodor: Bineînțeles, asta este deja extra, dar sunt destul de cumințică, nu prea se întâmplă accidente vestimentare. Mi-am creat deja un flow al meu, mă îmbrac cât stau în mașină, mă dezbrac, mă îmbrac în niște “haine de casă” să le spunem așa, pentru că, uneori, traseul dintre localități este de 3-4 ore, așa că degeaba am o rochiță călcată, pentru că o fac pungă în mașină. Și am grijă: le pun pe umerașe, am grijă de ele, o scot cumva la capăt. Chiar nu e complicat din punctul acesta de vedere. Stilista are grijă atunci când plec în Asia sau în America să îmi facă toate ținutele, să respecte vibe-ul țărilor respective, deci nu e o problemă.

Irina Fodor: “Este un proiect care aduce atâta bogăție în viața mea profesională”

CANCAN.RO: Experiența asta cum a fost pentru tine? Au mai fost incidente?

Irina Fodor: Anul acesta nu, pentru că am fost în niște țări mai liniștite, cu oameni zen și calmi și calzi. Avem tot timpul securitate cu noi, dar nu am avut nevoie de ceva atât de la obiect ca data trecută.

CANCAN.RO: Te-ai descurca în postura de concurent? Practic știi tot ce se întâmplă în acest reality show.

Irina Fodor: Eu zic că da. Nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Eu sunt foarte competitivă, e de ajuns să îmi dai un pic “foc”, dacă îmi spui “Ne întrecem până acolo” probabil că pe tocuri așa, o să mă întrec cu tine până acolo. Aș face față, este un proiect care aduce atâta bogăție în viața mea profesională, dar și în viața mea, adică rămân cu niște amintiri pentru totdeauna, încât aș duce, dacă e nevoie, și cafele la Asia Expres. Glumesc, exagerez un pic, e o metaforă.

