Gestul făcut de Alexandru Papadopol față de fiica lui a înfuriat-o pe Ioana Ginghină: ”M-a chemat psiholoaga ei și mi-a zis că e foarte furioasă”

Relațiile dintre Ioana Ginghină și fostul său soț, actorul Alexandru Papadopol, par să se fi deteriorat iremediabil, în special pe fondul unei decizii controversate care a afectat profund fiica lor, Ruxandra. Recent, actrița a lăsat să se înțeleagă că nu mai dorește niciun fel de interacțiune cu Papadopol, supărată că acesta nu i-a spus fiicei lor că urmează să se recăsătorească.

În timp ce Papadopol își reface viața personală alături de noua soție, Ginghină se concentrează pe cariera sa și pe sprijinirea fiicei, punând pe primul plan stabilitatea și liniștea sufletească a acesteia. Actorii, care au fost căsătoriți timp de 12 ani, par să fi ajuns într-un punct fără cale de întoarcere, în care resentimentele și dezamăgirile trecutului au lăsat loc unui conflict nerezolvat.

Tensiunile s-au amplificat în ultimele luni, în special după ce Ruxi, fiica cuplului, ar fi manifestat o reacție puternic emoțională în urma aflării veștii despre noua căsătorie a tatălui său. Aceasta ar fi aflat din alte surse, ceea ce a dus la un conflict și la o ruptură afectivă între ea și Alexandru Papadopol. Se pare că lipsa de comunicare și discreția excesivă a actorului față de propria fiică au fost percepute de aceasta ca o formă de respingere sau trădare.

Evenimentul, care a avut loc chiar de Ziua Îndrăgostiților, a fost un șoc pentru adolescenta care petrecuse timp în casa tatălui său și a noii partenere, fără să primească vreo informație despre apropiata cununie civilă.

Ioana Ginghină, cunoscută pentru rolurile sale din seriale de televiziune și pentru activitatea de la Teatrul Ion Creangă, a vorbit în mai multe rânduri despre provocările vieții de mamă singură și despre impactul divorțului asupra echilibrului emoțional al copilului. Deși a încercat să păstreze o relație civilizată cu fostul soț de dragul fiicei lor, ultimele evenimente au fost o lovitură grea pentru ea, mai ales că fata lor a fost pusă într-o poziție dificilă, în care s-a simțit exclusă dintr-un moment esențial din viața părintelui său.

„Eu în continuare sunt foarte supărată. La mine nu mai există cale de dialog. Ruxi e mare, e alegerea ei, nu mai am nevoie de ce să fiu intermediar. Are foarte multă furie, n-am văzut așa. Se liniștise. De vara trecută s-a liniștit. Ea a fost la el… Eu am fost plecată cu Cristi în Malaezia. Ea a stat cu ei acolo și nu i-au zis că vor să se căsătorească. Cumva, asta a fost supărarea, a stat cu ei… Puteau să îi spună sau măcar că se gândesc să vadă reacția. M-a chemat psiholoaga ei și mi-a zis că e foarte furioasă și că trebuie rezolvat.

M-a întrebat dacă au mai fost și alte probleme. Acuma depinde de ei amândoi să își rezolve. Acuma, să nu vorbești de rău persoana. Pe mine nu mă mai interesează. I-am zis că mă doare când o văd și stăteam în diagonală și o vedeam cum cade. Pentru mine Ruxi… Mi-aș da viața pentru ea. E cumplit să îți vezi copilul cum suferă și nu poți să faci nimic. Acum nu puteam să fac nimic, îi ziceam doar că îi pare rău, că el așa a fost tot timpul, că sunt sigură că o iubește, din astea, știi, din cărți”, a spus Ioana Ginghină, potrivit Fanatik.