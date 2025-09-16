Ioana State slăbește și pare că nu se mai oprește! Care este secretul transformării sale fizice

Ioana State a ajuns de nerecunoscut. Comedianta și-a uimit fanii după ce a slăbit peste 15 kilograme în doar patru luni. Bruneta a postat un mesaj în mediul online în care le-a explicat tuturor cum a ajuns la această formă de invidiat.

Ioana State este una dintre cele mai apreciate comendiante din România, cunoscută pentru umorul său autentic și inteligent. De la primele sale apariții pe scena stand-up-ului, ea a cucerit publicul prin talentul, dar și prin naturalețea sa. Vedeta a reușit o transformare incredibilă după ce a reușit să slăbească peste 15 kilograme, în doar patru luni. Fotografiile postate în mediul online au stârnit valuri de comentarii și întrebări legate de secretul la care a apelat.

Cum a slăbit Ioana State

Bruneta a dorit să își lămurească urmăritorii și s-a decis să le explice tot procesul. Ea a mărturisit că, de-a lungul anilor, a încercat mai multe metode, dar fără rezultat. În urmă cu trei ani, vedeta a încercat o metodă cu zer, cu care a reușit să topească 10 kilograme în doar trei săptămâni. Din păcate, acestea s-au întors la loc după foarte scurt timp.

Bruneta a spus că primește extrem de multe mesaje legate de transformarea ei fizică și le-a mărturisit tuturor urmăritorilor săi că secretul a fost: răbdarea. Totuși, comedianta a dorit să clarifice că nu este în măsură să ofere sfaturi de nutriție, doar spune ce a funcționat pentru ea.

„Primesc foarte multe mesaje, sute chiar, legate de transformarea fizică (evit cuvântul pentru că am mai făcut o postare legată de asta și am fost pedepsită de “regulile comunității” cum ca am vorbit despre un subiect “sensibil”). Argumentasem doar că nu mi se pare responsabil să dau sfaturi de nutriție. Înțeleg perfect această curiozitate pentru că toată viața am fost într-o luptă cu asta și mereu în căutarea secretului. Că asta e cea mai comună cerință în mesajele primite: “zi-ne secretul”. Secretul de data aceasta a fost răbdarea. Transformarea a început cam prin mai, nu s-a întâmplat brusc, diferența e între 15-20 kg. Spun răbdare pentru că în trecut apelam la cel mai prost mod, acela cu “foamea”, care mă scăpa rapid de 10 și mi le dădea înapoi imediat, chiar “plus TVA”. Cum am zis, nu am cum să vă învăț ce să mâncați și cât, dar vă menționez factorii vitali care mi-au adus rezultate:

*nu am mai consumat zahăr procesat decât foarte rar, în momentele în care am simțit poftă am căutat să consum fructe. Ajută și faptul că nu beau sucuri de fel, dar am avut grijă și să beau apă constant pe parcursul zilei. Apa ajută enorm, citiți cât de importantă e hidratarea corectă atât în eliminarea toxinelor, cât și la aspectul pielii. Nu e nicidecum vorba despre a te “umfla” cu apă ca să te simți plin. *am evitat pe cât posibil făinoasele, nu pizza, nu paste. *am mâncat cât mai curat, fără combinații de 12.437 alimente la o masă. Am mâncat când mi-a fost real foame, nu doar un pic poftă. *ajută că nu consum alcool, decât foarte rar și atunci un amaretto sour (care e ca și un desert ca e dulce ca naiba) *aaa, mi-am facut lunile trecute analizele de sânge și am aflat ca am deficit de vitamina D (sau aveam; că acum iau deja de 3 luni suplimente). Am înțeles că vitamina D e importantă în această poveste. *ajută că nu pierd nopțile și chiar dacă adorm târziu acasă și muncesc mult, caut să mă odihnesc măcar 6-7 ore pe noapte. Odihna, iar un factor important. *sport încă nu prea am făcut, dar urmează să încep, doar plimbări lungi când am apucat, însă de o lună am reluat ședințele de remodelare corporală. Acolo sunt aparate pe baza tehnologiilor cu ultrasunete și radiofrecvență care ajută la topirea țesuturilor adipoase și la elasticitatea pielii. Fac saună japoneză, eliminare toxine și presodrenaj stimularea limfei.