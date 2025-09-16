Cum a slăbit Cristina Cioran 10 kg în 45 de zile. Aproape a scăpat de burtica de gravidă

După ce a devenit mamă a doua oară, Cristina Cioran (48 de ani) se mândrește cu o mare reușită. A reușit să scape de kilogramele în plus dobândite în sarcină și după mult timp a avut curajul să se prezinte la plajă îmbrăcată într-un costum de baie din două piese. Cum a slăbit 10 kg în 45 de zile? Aproape că nici nu se mai cunoaște că a fost gravidă.

De când a devenit mamă a doua oară, viața Cristinei Cioran s-a schimbat radical. A decis să renunțe la viața din Capitală și s-a mutat la Constanța, acolo unde are parte de susținerea și ajutorul mamei sale. Având timp și pentru propria îngrijire, fosta prezentatoare TV s-a ambiționat și a reușit să scape de kilogramele acumulate în ultima sarcină. În doar 45 de zile și-a recăpătat silueta și a reușit să slăbească 10 kilograme.

Cum a slăbit Cristina Cioran 10 kilograme în 45 de zile

Cristina Cioran este o mamă care își crește singură copiii. Recent, Alex Dobrescu, tatăl celor doi copii ai săi, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Între timp, fosta prezentatoare TV s-a decis să își schimbe viața radical. S-a mutat la Constanța și își dedică mai mult timp îngrijirii personale. Mândră de reușitele sale, Cristina Cioran le-a mărturisit prietenilor virtuali cât de fericită este că după mulți ani a avut încrederea să poarte din nou costum de baie din două piese.

”Sunt foarte bine! Am slăbit 10 kilograme într-o lună și jumătate. Și este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese. Sunt foarte încântată de rezultat și sper să mă mențin așa, de aceea folosesc batoanele care sunt pentru menținere”, a afirmat Cristina Cioran.

Cristina Cioran a reușit să slăbească urmând o dietă scandinavă, a adoptat o rutina echilibrată, o alimentație bazată pe mâncăruri cât mai puțin procesate și disciplină cât cuprinde.

„Înainte și după dietă. Minus 10 kilograme și plus mulțumire cât cuprinde! Sunt foarte încântată de rezultat și sunt foarte mulțumită de această dietă. Pe mine m-a salvat și nu doar acum, ci și după ce am născut-o pe Ema! De data asta am dat o tură și prin magazine și mi-am cumpărat câte ceva pentru noul proiect pe care-l încep! Până atunci vă spun că nu vă rămâne decât să vă hotărâți și să vă apucați! Eu am reușit cu ambiție și răbdare și cu un program minunat! Nu peste noapte, dar sigur”, a scris Cristina Cioran pe Instagram.

